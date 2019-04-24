ЦВК прийняла протоколи з мокрими печатками вже з 184 округів



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Сьогодні комісія прийняла протоколи окружних виборчих комісій 107 територіальних виборчих округів

Центральна виборча комісія за сьогоднішній день прийняла оригінали протоколів про підсумки повторного голосування на чергових виборах Президента України ще від 107 територіальних виборчих округів.

Про це повідомляється у прес-релізі ЦВК.

«24 квітня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки повторного голосування окружних виборчих комісій 107 територіальних виборчих округів. Всього прийнято протоколи про підсумки повторного голосування окружних виборчих комісій 184 територіальних виборчих округів», - йдеться в релізі.

Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки повторного голосування окружних виборчих комісій 32 ТВО: № 24, 38, 40 (Дніпропетровська область), № 66, 67 (Житомирська область), № 76 (Запорізька область), № 100 (Кіровоградська область), № 113 (Луганська область), № 118, 120, 123, 126 (Львівська область), № 129 (Миколаївська область), № 133, 138 (Одеська область), № 154 (Рівненська область), № 163, 166 (Тернопільська область), № 170, 172, 174, 176, 179 (Харківська область), № 186 (Херсонська область), № 189, 190, 191, 192, 193 (Хмельницька область), № 196, 197, 199 (Черкаська область).

Всього прийнято протоколи про підсумки повторного голосування окружних виборчих комісій 184 територіальних виборчих округів.

В засіданні Центральної виборчої комісії оголошено перерву до 10 години 25 квітня 2019 року.

Як повідомлялося, в Україні 21 квітня відбулося повторне голосування на чергових виборах Президента України. За результатами опрацьованих ЦВК понад 99% електронних протоколів, Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів виборців, Петро Порошенко - 24,46% голосів.