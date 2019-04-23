Порошенко проводить закриту зустріч з командою БПП
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Розсилка
Крім депутатів, на зібрання з Порошенком запросили всіх міністрів від БПП, в тому числі прем’єр-міністра
З числа урядовців журналісти помітили міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика
Чинний президент Петро Порошенко 23 квітня проводить закриту зустріч з депутатами та міністрами, яких делегувала в уряд партія БПП.
На зустрічі Порошенко говоритиме з командою про майбутнє політсили та позицію партії до наступного президента – Володимира Зеленського.
Крім депутатів, на зібрання запросили всіх міністрів від БПП, в тому числі прем’єр-міністра.
З числа урядовців журналісти помітили міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.
У коментарі Насалик сказав, що готовий написати заяву про звільнення з Кабміну, якщо так вирішить президент.
Пізніше представник прес-служби АП Володимир Горковенко повідомив, що до зустрічі приєднався прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
Нагадаємо, сотні людей ввечері 22 квітня прийшли до Адміністрації президента подякувати Порошенку за п’ять років роботи на посаді глави держави.
Як відомо, Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів. Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів (13 541 530), Петро Порошенко - 24,45% голосів (4 522 320).
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Зеленський Володимир Олександрович73.22%
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Порошенко Петро Олексійович24.45%
Джерело: Українська правда