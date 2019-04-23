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    Порошенко проводить закриту зустріч з командою БПП

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    <p>Крім депутатів, на зібрання з Порошенком запросили всіх міністрів від БПП, в тому числі прем&rsquo;єр-міністра</p> - Порошенко проводить закриту зустріч з командою БПП

    Крім депутатів, на зібрання з Порошенком запросили всіх міністрів від БПП, в тому числі прем’єр-міністра

    Фото: Facebook Володимира Горковенка

    З числа урядовців журналісти помітили міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика

    Чинний президент Петро Порошенко 23 квітня проводить закриту зустріч з депутатами та міністрами, яких делегувала в уряд партія БПП.

    На зустрічі Порошенко говоритиме з командою про майбутнє політсили та позицію партії до наступного президента – Володимира Зеленського.

    Крім депутатів, на зібрання запросили всіх міністрів від БПП, в тому числі прем’єр-міністра.

    З числа урядовців журналісти помітили міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.

    У коментарі Насалик сказав, що готовий написати заяву про звільнення з Кабміну, якщо так вирішить президент.

    Пізніше представник прес-служби АП Володимир Горковенко повідомив, що до зустрічі приєднався прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

    Нагадаємо, сотні людей ввечері 22 квітня прийшли до Адміністрації президента подякувати Порошенку за п’ять років роботи на посаді глави держави.

    Як відомо, Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів. Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів (13 541 530), Петро Порошенко - 24,45% голосів (4 522 320).

    Вибори Президента України 2019. Другий тур
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 2.31% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      73.22%
    • Порошенко Петро Олексійович
      24.45%

    Джерело: Українська правда

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