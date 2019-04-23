Порошенко анонсував нові обличчя у партії: хочеш у список — пройди праймеріз



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Петро Порошенко проводить закриту зустріч з командою БПП Фото: Володимир Горковенко

Порошенко підтвердив намір взяти участь у наступних парламентських виборах

Під час зустрічі з депутатами БПП у Києві президент Петро Порошенко анонсував нові обличчя у своїй партії БПП «Солідарність», які обиратимуть за допомогою праймеріз.

Про це розповів завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко в .Facebook.

За його словами, чинний глава держави, який скоро залишить свою посаду, підтвердив намір взяти участь у наступних парламентських виборах.

«Щоб потрапити у список — потрібно пройти праймеріз. Петро Порошенко анонсує нові обличчя у власній команді. І питання не в тому, що хтось «на вихід», а в тому, що ціна для держави надто висока, щоб брати у список будь кого», — написав Горковенко.

Раніше повідомлялося, що Порошенко 23 квітня проводить закриту зустріч з депутатами та міністрами, яких делегувала в уряд партія БПП.

Нагадаємо, сотні людей ввечері 22 квітня прийшли до Адміністрації президента подякувати Порошенку за п’ять років роботи на посаді глави держави.

Як відомо, Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів. Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів (13 541 530), Петро Порошенко - 24,45% голосів (4 522 320).