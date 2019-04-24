Росія - окупант. У Зеленського нарешті відреагували на скандальний указ Путіна



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Путін спростив отримання російського громадянства жителям ОРДЛО

Заява оприлюднена не від імені переможця виборів, а від його команди

У команді переможця президентських виборів Володимира Зеленського вважають, що Російська Федерація своїм указом про видачу російських паспортів громадянам окупованих територій України визнала свою відповідальність у якості держави-окупанта. Про це заявили у прес-службі команди Зеленського у Facebook.

У прес-службі заявили, що для світової спільноти ці дії є ще одним наочним підтвердженням справжньої ролі Росії, як держави-агресора, що веде проти України війну.

«Незважаючи на це, Україна буде робити все від неї залежне, аби захистити, надати належну допомогу та забезпечити права своїх громадян, які вимушені перебувати на окупованих територіях. Україна також розраховує на підтримку міжнародної спільноти у питанні захисту інтересів, прав та свобод українських громадян на тимчасово окупованих територіях, та розраховує на посилення дипломатичного і санкційного тиску на РФ», - заявили у Зеленського.

Зокрема, у команді розповіли, що одним з пріоритетів Володимира Зеленського буде розв'язання «нагальних життєвих проблем переселенців» та розширення можливостей для підтримки зв’язків з громадянами України на окупованих територіях.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль порушує міжнародне гуманітарне право своїми діями на Донбасі. Він закликає Захід посилити санкції проти РФ.

Раніше повідомлялось, що Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів «ЛНР» та «ДНР».

Як повідомлялося, Путін спростив отримання російського громадянства жителям ОРДЛО. Заява про прийом у громадяни РФ від жителів самопроголошених республік, згідно з указом Путіна, має розглядатися не довше трьох місяців. Згідно з указом, таке право отримують особи, які постійно проживають на територіях «окремих районів Донецької та Луганської областей».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив про «паспортний» етап окупації Росією Донбасу. «Рішення РФ щодо видачі російських паспортів на окупованих українських територіях - це продовження агресії і втручання у наші внутрішні справи. Це новий «паспортний» етап окупації Донбасу», - підкреслив Клімкін.