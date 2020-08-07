У Болгарії поліція знесла наметові містечка протестувальників



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У Болгарії тривають антиурядові протести Фото: Балканський телеграф

Поліцейська операція почалася сьогодні після 4 години ранку

Поліція знесла наметові містечка протестувальників у столиці Болгарії Софії, а також Пловдиві та Варні, є кілька затриманих.

Про це повідомляє Балканський оглядач.

Поліцейська операція почалася сьогодні після 4 години ранку. Правоохоронці повідомили маніфестантів, що їхні дії порушують закон про дорожній рух, і дії поліції мають на меті наведення громадського порядку.

У Софії близько 5 ранку всі намети та особисті речі маніфестантів були викинуті на сусідній тротуар. У мітингувальників було кілька хвилин, щоб забрати свої особисті речі, після чого намети та все інше було завантажено на вантажівку та вивезено.

Як повідомляється, наразі відновлено рух на всіх магістралях міст, які раніше були заблоковані учасниками антиурядових акцій. Відомо про кількох затриманих маніфестантів.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що «поважає та гарантує право громадян на мирний протест на захист своїх прав», «однак цього не слід робити ціною грубого порушення прав мешканців країни».

«Ми знову закликаємо як протестувальників, так і всіх інших громадян, які не підтримують протести, дотримуватися Конституції та законів країни», - заявили в МВС.

Протестні виступи в Болгарії тривають вже майже місяць. Головні вимоги маніфестантів - відставка уряду та головного прокурора.

Напередодні прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов сказав, що може подати у відставку на тлі протестів, але хоче, щоб уряд залишився до виборів, які відбудуться наступного року.