У Болгарії протестувальники готуються до масштабного мітингу



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Протестувальники заявили, що протягом сьогоднішнього дня у Софії будуть проходити акції з блокуванням доріг.

Початок акції запланований на 29 липня 19.00 біля будівлі Ради міністрів Болгарії у центрі столиці

У Болгарії на 21 день антиурядових протестів демонстранти вирішили зібрати великий мітинг у столиці Софії. Про це повідомляє Novinite.

«Три тижні після початку протестів, організатори готуються до проведення масштабного мітингу у Софії», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що початок акції запланований на 29 липня 19.00 біля будівлі Ради міністрів Болгарії у центрі столиці.

Протестувальники заявили, що протягом сьогоднішнього дня у Софії будуть проходити акції з блокуванням доріг. Організатори також закликають людей приносити тенти й теплі речі, адже вони налаштовані залишитися біля будівлі уряду до виконання їхніх вимог.

Нагадаємо, 25 липня протестувальники у Болгарії закидали яйцями будівлю уряду.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов оголосив про відставки чотирьох міністрів через масові протести, які охопили країну. Натомість мітингувальники вимагають відставки всього уряду та генерального прокурора Івана Гешева. Вони звинувачують коаліційний уряд у корупції та зв'язках з олігархами.

Протести відбуваються за підтримки опозиційної Болгарської соціалістичної партії і президента Румена Радева, який є політичним опонентом Борисова.

Протести у Болгарії почалися 9 липня, після обшуків в адміністрації президента, які були зумовлені розслідуванням двох не пов'язаних між собою справ про корупцію та розголошення державної таємниці. Уповноважений з питань боротьби з корупцією і радник президента з питань безпеки були затримані для допитів.

Глава держави Румен Радев, давній критик уряду Борисова, якого він звинувачує у зв'язках з олігархами, поклав відповідальність за обшуки на прем'єра і закликав міністрів скласти повноваження, порівнявши уряд з мафією.