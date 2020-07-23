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    У світі

    Антиурядові протести в Болгарії: четверо міністрів пішли у відставку

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    <p>У Болгарії вже два тижні тривають антиурядові протести</p> - Антиурядові протести в Болгарії: четверо міністрів пішли у відставку

    У Болгарії вже два тижні тривають антиурядові протести

    Мітингарі все ж вимагають відставки всього уряду та генпрокурора

    Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов оголосив про відставки чотирьох міністрів через масові протести, які охопили країну та тривають там вже два тижні.

    Як повідомляє BGNES, мітингарі все ж вимагають відставки всього уряду та генерального прокурора Івана Гешева внаслідок корупції на високому політичному рівні.

    Відомо, що у відставку пішли міністри фінансів, економіки, внутрішніх справ та туризму. Про перших трьох було відомо ще минулого тижня, коли прем'єр-міністр попросив їх піти через припущення у змові з опозиційною етнічною турецькою партією РПС.

    Однак міністр туризму Ніколіна Ангелкова подала у відставку через стагнацію у туристичному секторі, викликану коронавірусною кризою.

    «Ми прийняли відставку Владислава Горанова, Младена Марінова, Еміля Караніколова, а також Ніколіни Ангелкової», - сказав Борисов.

    Як відомо, в Болгарії вже понад два тижні тривають загальнонаціональні антиурядові та антикорупційні протести.

    Протестувальники звинувачують коаліційний уряд у корупції та зв'язках з олігархами. Протести відбуваються за підтримки опозиційної Болгарської соціалістичної партії і президента Румена Радева, який є політичним опонентом Борисова.

    Протести у Болгарії почалися 9 липня, після обшуків в адміністрації президента, які були зумовлені розслідуванням двох не пов'язаних між собою справ про корупцію та розголошення державної таємниці. Уповноважений з питань боротьби з корупцією і радник президента з питань безпеки були затримані для допитів.

    Глава держави Румен Радев, давній критик уряду Борисова, якого він звинувачує у зв'язках з олігархами, поклав відповідальність за обшуки на прем'єра і закликав міністрів скласти повноваження, порівнявши уряд з мафією.

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