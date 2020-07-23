Антиурядові протести в Болгарії: четверо міністрів пішли у відставку



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У Болгарії вже два тижні тривають антиурядові протести

Мітингарі все ж вимагають відставки всього уряду та генпрокурора

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов оголосив про відставки чотирьох міністрів через масові протести, які охопили країну та тривають там вже два тижні.

Як повідомляє BGNES, мітингарі все ж вимагають відставки всього уряду та генерального прокурора Івана Гешева внаслідок корупції на високому політичному рівні.

Відомо, що у відставку пішли міністри фінансів, економіки, внутрішніх справ та туризму. Про перших трьох було відомо ще минулого тижня, коли прем'єр-міністр попросив їх піти через припущення у змові з опозиційною етнічною турецькою партією РПС.

Однак міністр туризму Ніколіна Ангелкова подала у відставку через стагнацію у туристичному секторі, викликану коронавірусною кризою.

«Ми прийняли відставку Владислава Горанова, Младена Марінова, Еміля Караніколова, а також Ніколіни Ангелкової», - сказав Борисов.

Як відомо, в Болгарії вже понад два тижні тривають загальнонаціональні антиурядові та антикорупційні протести.

Протестувальники звинувачують коаліційний уряд у корупції та зв'язках з олігархами. Протести відбуваються за підтримки опозиційної Болгарської соціалістичної партії і президента Румена Радева, який є політичним опонентом Борисова.

Протести у Болгарії почалися 9 липня , після обшуків в адміністрації президента, які були зумовлені розслідуванням двох не пов'язаних між собою справ про корупцію та розголошення державної таємниці. Уповноважений з питань боротьби з корупцією і радник президента з питань безпеки були затримані для допитів.

Глава держави Румен Радев, давній критик уряду Борисова, якого він звинувачує у зв'язках з олігархами, поклав відповідальність за обшуки на прем'єра і закликав міністрів скласти повноваження, порівнявши уряд з мафією.