Протестувальники у Болгарії закидали яйцями будівлю уряду



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Учасники акції протесту «атакували» адміністративну будівлю перепелиними яйцями

Учасники протесту скандували «Мафія!» і «Відставка!»

Учасники протестів в Софії, які вимагають відставки уряду Болгарії і головного прокурора країни, закидали будівлю уряду перепелиними яйцями.

Про це, в п'ятницю, 24 липня, повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що акція під стінами будівлі Народних зборів почалася близько 17:00 за місцевим часом. Потім протест перемістився до будівлі уряду країни. Учасники протесту скандували «Мафія!» і «Відставка!». Також вони «атакували» адміністративну будівлю перепелиними яйцями.

Повідомляється, що в центрі Софії працюють посилені поліцейські наряди, кордони поліції блокували підступи до всіх основних урядових установ.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов оголосив про відставки чотирьох міністрів через масові протести, які охопили країну та тривають там вже два тижні. Натомість мітингарі вимагають відставки всього уряду та генерального прокурора Івана Гешева внаслідок корупції на високому політичному рівні.

Як відомо, в Болгарії вже понад два тижні тривають загальнонаціональні антиурядові та антикорупційні протести.

Протестувальники звинувачують коаліційний уряд у корупції та зв'язках з олігархами. Протести відбуваються за підтримки опозиційної Болгарської соціалістичної партії і президента Румена Радева, який є політичним опонентом Борисова.

Протести у Болгарії почалися 9 липня, після обшуків в адміністрації президента, які були зумовлені розслідуванням двох не пов'язаних між собою справ про корупцію та розголошення державної таємниці. Уповноважений з питань боротьби з корупцією і радник президента з питань безпеки були затримані для допитів.

Глава держави Румен Радев, давній критик уряду Борисова, якого він звинувачує у зв'язках з олігархами, поклав відповідальність за обшуки на прем'єра і закликав міністрів скласти повноваження, порівнявши уряд з мафією.