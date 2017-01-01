У БПП кажуть, що підтримують всіх правоохоронців, а особливо, - Луценка

У БПП хочуть заслухати всіх правоохоронців

Фракція Блок Петра Порошенка звернулся до спікера Андрія Парубія із проханням терміново запросити до Ради представників всіх правоохоронних органів: НАБУ, Антикорупційної прокуратури, Генпрокуратури, СБУ та заслухати їх. Про це під час Погоджувальної ради сказав глава фракції Артур Герасимов. «Наша фракція повністю поділяє позицію президента



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Артур Герасимов

У БПП хочуть заслухати всіх правоохоронців

Фракція Блок Петра Порошенка звернулся до спікера Андрія Парубія із проханням терміново запросити до Ради представників всіх правоохоронних органів: НАБУ, Антикорупційної прокуратури, Генпрокуратури, СБУ та заслухати їх. Про це під час Погоджувальної ради сказав глава фракції Артур Герасимов.

«Наша фракція повністю поділяє позицію президента України. Ми вважаємо неприпустимими конфлікти, сварки та ворожнечу між правоохоронними органами. Усі вони без виключення повинні боротися зі злочинністю та корупцією», - зазначив він.

Герасимов також підкреслив, що фракція повністю підтримує позицію генерального прокурора.

«Правоохоронні органи повинні боротися з корупцією тільки законними методами, бо винакає дуже багато питань: яким чином використовувалос незаконне контрабандне обладнанння для прослуховування? яким чином секретні данні отримували особи, які не мали на це жодного права? на підставі чого працівники НАБУ провокативно діяли ізщ порушеннням норм навіть Європейського суду з прав людини і хто нестиме відповідальність?», - зазначив він.