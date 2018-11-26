У БПП заявили, що воєнний стан не означає автоматичного скасування виборів



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Ірина Геращенко

Геращенко заявила, що вибори президента України будуть

Перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко звернулася до своїх колег-парламентарів з проханням повної мобілізації і готовності вже в понеділок, 26 листопада, прибути на позачергове засідання парламенту.

Про це Геращенко написала у Facebook.

«Й не розганяйте зраду, огидно читати, що це все, аби не було виборів. Це все- щоб зупинити ворога. Агресора. Який стріляв по нашим кораблям і взяв в заручники важкопоранених моряків. Ви про хлопців стєнання чули наших кандидатів і телеканалів, які клоунів підтримують? Я ні. Вони про вибори дуже переживають», - заявила Геращенко.

Вона зазначила, що вибори будуть.

«Воєнний стан не означає автоматичного скасування виборів. Порошенко точно не боїться Путіна. Виборів тим більше не боїться. Й конкурентів - опонентів- і подавно. Як же огидно читати цих дрібних людей, які в драматичні моменти країни ниють про себе , вибори і свої омріяні табуретки. Настільки огидно, що хочеться після засідання ВР і оголошення військового стану скласти мандат і підписати контракт з ЗСУ - там люди чесніші і точно знають, хто ворог і агресор. А ви, дорогі громадяни, читайте, аналізуйте і думайте Там ЮВТ нещодавно на всіх ефірах кричала, що Порошенко нападе на Донбас. Думаю, прийшов час публічно вибачитися», - наголосила Геращенко.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО винести окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

Наразі, за даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід.Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.

Також є інформація про шестеро поранених українських військових моряків.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром 1 на 1 метр.

Росія підняла в небо гелікоптери після морського інциденту з Україною.

МЗС України зазначає, що здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування на агресивні дії РФ.