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    «Red Bull Soapbox». У Бразилії відбулися чудернацькі перегони на тарантасах

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    «Red Bull Soapbox». У Бразилії відбулися чудернацькі перегони на тарантасах

    Оцінювалася не тільки швидкість руху, але і креатив при створенні тарантасів

    14 квітня в Сан-Паулу, Бразилія, пройшли гонки на тарантасах «Red Bull Soapbox». Десятки команд змагалися в швидкісному спуску на химерних саморобних транспортних засобах.

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    «Red Bull Soapbox». У Бразилії відбулися чудернацькі перегони на тарантасах
    «Red Bull Soapbox». У Бразилії відбулися чудернацькі перегони на тарантасах
    «Red Bull Soapbox». У Бразилії відбулися чудернацькі перегони на тарантасах
    «Red Bull Soapbox». У Бразилії відбулися чудернацькі перегони на тарантасах
    «Red Bull Soapbox». У Бразилії відбулися чудернацькі перегони на тарантасах
    «Red Bull Soapbox». У Бразилії відбулися чудернацькі перегони на тарантасах
    «Red Bull Soapbox». У Бразилії відбулися чудернацькі перегони на тарантасах
    «Red Bull Soapbox». У Бразилії відбулися чудернацькі перегони на тарантасах
    «Red Bull Soapbox». У Бразилії відбулися чудернацькі перегони на тарантасах
    «Red Bull Soapbox». У Бразилії відбулися чудернацькі перегони на тарантасах
    «Red Bull Soapbox». У Бразилії відбулися чудернацькі перегони на тарантасах
    «Red Bull Soapbox». У Бразилії відбулися чудернацькі перегони на тарантасах
    «Red Bull Soapbox». У Бразилії відбулися чудернацькі перегони на тарантасах
    «Red Bull Soapbox». У Бразилії відбулися чудернацькі перегони на тарантасах
    «Red Bull Soapbox». У Бразилії відбулися чудернацькі перегони на тарантасах
    «Red Bull Soapbox». У Бразилії відбулися чудернацькі перегони на тарантасах
    «Red Bull Soapbox». У Бразилії відбулися чудернацькі перегони на тарантасах
    «Red Bull Soapbox». У Бразилії відбулися чудернацькі перегони на тарантасах

    Оцінювалася не тільки швидкість руху, але і креатив при створенні тарантасів. Найбільш творча і креативна команда мала більше шансів на успіх.

    Варто зазначити, що подивитися на цей видовищний захід зібралися тисячі глядачів.

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