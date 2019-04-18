«Red Bull Soapbox». У Бразилії відбулися чудернацькі перегони на тарантасах



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Оцінювалася не тільки швидкість руху, але і креатив при створенні тарантасів

14 квітня в Сан-Паулу, Бразилія, пройшли гонки на тарантасах «Red Bull Soapbox». Десятки команд змагалися в швидкісному спуску на химерних саморобних транспортних засобах.

Оцінювалася не тільки швидкість руху, але і креатив при створенні тарантасів. Найбільш творча і креативна команда мала більше шансів на успіх.

Варто зазначити, що подивитися на цей видовищний захід зібралися тисячі глядачів.