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    У Британії на виборах до Європарламенту лідирує ініціатор Brexit

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    У Британії на виборах до Європарламенту лідирує ініціатор Brexit

    Партія Brexit набирає 31,5 відсотка голосів

    У Великій Британії на виборах до Європарламенту найбільшу кількість голосів набирає партія, якою керує ініціатор кампанії з виходу Британії з Європейського Союзу (Brexit) Найджел Фараж.

    Про це свідчать дані після підрахунку десятої частини бюлетені.

    Партія Brexit набирає 31,5 відсотка голосів, на другому місці - проєвропейські «Ліберальні демократи« з 20 відсотками.

    Водночас, як повідомляється, дві найбільші партії Британії - Лейбористська і Консервативна - зазнають значних втрат. У лейбористів - 16,5 відсотка, у Консервативної партії - п'яте місце з 7,5 відсотка.

    На четвертому місці з проходження до Європарламенту - «зелені« (11,6%).

    Зазначається, що на минулих виборах до Європарламенту в 2014 році у Великій Британії перше місце дісталося також партії, очолюваній Фаражем, тоді це була UKIP.

    Раніше повідомлялося, що Блок Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС) канцлера ФРН Ангели Меркель перемагає на виборах до Європарламенту у Німеччині, але з рекордно низьким результатом.

    Згідно з оприлюдненими екзит-полами, на голосуванні до Європейського парламенту лідирує консервативна Австрійська народна партія (АНП) канцлера Себастьяна Курца.

    Brexit партії
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