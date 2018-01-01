У Британії зафіксували більше 100 випадків захворювання на кір

У міністерстві пов’язують спалах кору з постійними спалахами в Європі

У Великій Британії зафіксували понад 100 випадків захворювання на кір протягом січня. Про це пише Yorkshire Evening Post з посиланням на міністерство здоров’я країни. Повідомляється про 34 підтверджені випадки захворювання у Західному Йоркширі, у Чеширі зареєстровано 29 випадків, 32 у Вест-Мідлендсі та 7 — у Великому



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В Україні від кору померла ще одна дитина

У міністерстві пов’язують спалах кору з постійними спалахами в Європі

У Великій Британії зафіксували понад 100 випадків захворювання на кір протягом січня.

Про це пише Yorkshire Evening Post з посиланням на міністерство здоров’я країни.

Повідомляється про 34 підтверджені випадки захворювання у Західному Йоркширі, у Чеширі зареєстровано 29 випадків, 32 у Вест-Мідлендсі та 7 — у Великому Манчестері.

У міністерстві пов’язують спалах кору з постійними спалахами в Європі. Зазначається, що у групі ризику — люди, які нещодавно подорожували або планують поїхати до Румунії, Італії та Німеччини, і не мають вакцинації.

При цьому ризик епідемії кору у Великій Британії все ще низький, проте, за словами представниці міністерства, спалахи можуть статися в будь-який час.

Нагадаємо, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що спалах кору прийшов до України з Румунії.

Раніше «Главком» повідомляв, що у медичних закладах Києва з’явилися плакати із закликами вакцинувати дітей проти кору.

Також столична влада проінформувала, що дітей без щеплень проти кору не будуть пускати до закладів освіти.

Очільниця МОЗ заявила, що Верховна Рада України повинна посилити відповідальність за відмову від вакцинації.

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