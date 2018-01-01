У Британії засудили двох українців за спробу нелегально ввезти мігрантів

Чоловіків затримали 20 травня 2017 року, коли їхню яхту під назвою «Тазик» перехопило судно прикордонних військ Британії

У Великій Британії засудили двох українців — колишнього танцівника балету Владислава Кертоглу та шеф-кухаря Дмитра Круїка за спробу нелегально ввезти на яхті шістьох громадян України. Про це повідомляє BBC. Суд у Портсмуті засудив до шести років позбавлення волі за звинуваченням у сприянні незаконній імміграції 50-річного



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Чоловіків затримали 20 травня 2017 року, коли їхню яхту під назвою «Тазик» перехопило судно прикордонних військ Британії

У Великій Британії засудили двох українців — колишнього танцівника балету Владислава Кертоглу та шеф-кухаря Дмитра Круїка за спробу нелегально ввезти на яхті шістьох громадян України.

Про це повідомляє BBC.

Суд у Портсмуті засудив до шести років позбавлення волі за звинуваченням у сприянні незаконній імміграції 50-річного Владислава Кертоглу.

Його 29-річний спільник Дмитро Круїк проведе за ґратами три роки і дев’ять місяців.

Чоловіків затримали 20 травня 2017 року, коли їхню яхту під назвою «Тазик» перехопило судно прикордонних військ поблизу острова Гейлінг у Гемпширі. Перед тим судно вирушило з північного заходу Франції.

Дмитро Круїк розповів прикордонникам, що метою їхнього прибуття до Великої Британії була «просто подорож», але під час обшуку прикордонники знайшли ще шість українських чоловіків, які пізніше були вислані з країни.