У Брюсселі із двогодинним запізненням стартували газові переговори



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У Брюсселі 28 жовтня відбулись консультації щодо газу між Україною, ЄС і Росією

Переговори стосуються транзитних поставок газу з Росії в Європу через українську газотранспортну систему

Представники Росії, ЄС і України почали тристоронні консультації щодо газу на дві години пізніше, ніж планувалося. Основною темою стане продовження контракту на транзит газу з РФ до Європи по українській території після 2019 року, так як чинне десятирічну угоду закінчується вже в кінці року, передають РосЗМІ.

Як пишуть видання, у зустрічі беруть участь міністр енергетики і навколишнього середовища України Олексій Оржель і глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв, міністр енергетики Росії Олександр Новак, глава «Газпрому» Олексій Міллер, заступник голови ЄК у справах Енергосоюз Марош Шефчович.

«Новак заходячи в будівлю Єврокомісії повідомив, що позитивно оцінює майбутню зустріч і чекає просування в питанні транзиту газу через Україну», - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що спочатку консультації повинні були початися в 13:30 за брюссельським часом.

Переговори стосуються транзитних поставок газу з Росії в Європу через українську газотранспортну систему (ГТС) з 2020 року і пізніше. Нинішній контракт по транзиту закінчується в грудні.

Повідомляють, що Оржель і Коболєв перед початком зустрічі були налаштовані позитивно. У тому числі глава українського Міненерго відзначав, що хотів би домовитися про транзит вже в рамках нинішньої зустрічі.

Марош Шефчович напередодні консультацій вказував, що має намір домагатися укладення довгострокового контракту на транзит, строком не менш, ніж на десять років. За його словами, це дозволить зробити українську ГТС привабливою для інвесторів.

Як відзначають джерела, Україна і ЄК мають намір запропонувати Росії контракт з умовою обов’язкової прокачування 60 мільярдів кубометрів газу в рік.

Тим часом Новак стверджував, що Москва хотіла б продовжити закінчується контракт на один рік, хоча готова до того, щоб розглянути інші варіанти.

«Газпром» не виключав, що відмовиться від газового транзиту через Україну, оскільки з 2020 року зможе перенаправити газ європейським споживачам за іншими маршрутами завдяки запуску «Турецького потоку» і «Північного потоку-2».

Цим планам завадила рішення Європейського суду по газопроводу Opal, сухопутному продовження «Північного потоку». Обмеження доступу до нього для «Газпрому» на рівні 50 відсотків унеможливило додаткові поставки 10,2 мільярда кубометрів газу. Компенсувати цей обсяг зможе тільки український напрямок.

Раніше повідомлялося, виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що на газових переговорах Росія вимагає від України піти на принизливі поступки.