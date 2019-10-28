Сьогодні у Брюсселі стартує черговий раунд газових переговорів



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Тристоронні переговори про транзит російського газу анонсувала Єврокомісія

У Брюсселі в понеділок, 28 жовтня, відбудеться черговий раунд тристоронніх переговорів щодо транзиту російського газу через газотранспорту систему України (ГТС).

Анонс розміщено на сайті Європейської комісії.

Перед початком тристоронньої зустрічі віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович проведе зустріч з головою правління НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболевим та директором російського «Газпрому» Олексієм Міллером.

Нагадаємо, 23 жовтня Україна, Європейська комісія та Російська Федерація провели в Брюселі технічні консультації в межах підготовки до наступного етапу тристоронніх переговорів щодо транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

Як відомо, Україна на переговорах щодо газу в Брюсселі передала Росії проєкт нового договору про транзит газу, а також дорожню карту анбандлінга газотранспортної системи.

Нагадаємо, тристоронні переговори по газу в Брюсселі були конструктивними. Про це за підсумками консультацій журналістам заявив міністр енергетики і навколишнього середовища України Олексій Оржель.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що Москва на тристоронніх переговорах по газу в Брюсселі заявила про готовність укласти транзитний контракт з Україною за нормами Євросоюзу. У той же час, якщо Україна не встигне впровадити норми ЄС, Росія пропонує продовжити діючий контракт на короткий термін.

Нагадаємо, раніше передбачалося, що Україна запропонує російській стороні новий транзитний контракт на 10 років. Київ готовий підтримати позицію Європейського союзу і прокачувати по своїй ГТС щорічно 60 млрд кубометрів газу. Також передбачалося, що цей обсяг може бути збільшений ще на 30 млрд кубометрів.

Нагадаємо, наприкінці літа Росія заявила про готовність до газових переговорів з Україною та ЄС.