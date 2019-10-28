Росія знову шантажує Україну у газовому питанні



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Юрій Вітренко каже, що РФ вимагає від України певних поступок

Вітренко зазначив, що російська сторона вже тривалий час шантажує Україну з метою укласти невигідні угоди

Російська сторона на переговорах щодо газу вимагає від України піти на принизливі поступки. Про це 24 каналу заявив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко в понеділок, 28 жовтня.

За його словами, для Росії зустріч у Брюселі – лише «розмови».

Вітренко зазначив, що для початку справжніх переговорів вони вважають, що Україна має піти на певні поступки.

«Ці поступки, крім того, що вони є певним чином принизливими, є абсолютно нелогічними для України. Якщо, наприклад, Україна не матиме можливості захистити свої права, передбачені контрактом, звернутись до арбітражу, та отримати компенсацію у разі, якщо ми будемо праві, а «Газпром» – не правий, то виникає питання цінності такого контракту», – сказав Вітренко.

При цьому він зазначив, що російська сторона вже тривалий час шантажує Україну з метою укласти невигідні угоди.

«Росія каже, що Україна має відмовитись від виграшу у Стокгольмському арбітражі на $3 млрд. Росія каже, що Україна має відмовитись від штрафів, накладених АМКУ на «Газпром» через їхнє зловживання монопольним становищем. Все це Україна має зробити тільки для того, щоб почати переговори щодо транзиту. Якщо це не шантаж – то що це тоді?» – сказав він.

За його словами, зараз на тристоронніх газових переговорах українська сторона робить все можливе задля збереження транзиту на справедливих, європейських умовах, в інтересах і України, і у комерційних інтересах «Газпрому».

«Якщо «Газпром» керуватиметься суто комерційною логікою, то йому також будуть вигідні ті пропозиції, які робить Європейська комісія. Але подивимось, яка логіка у них буде домінувати на цих переговорах – комерційна чи політична логіка режиму Путіна. Ті тристоронні переговори, які відбуваються у Брюсселі періодично, російська сторона навіть не називає переговорами», – підсумував Вітренко.

Як відомо, сьогодні в Брюсселі відбувається новий раунд газових переговорів.

Перед тристоронньою зустріччю заступник голови Єврокомісії у справах Енергосоюзу Марош Шефчович провів окремо зустрічі з українською та російською делегаціями.

Зазначимо, позаминулого тижня в Газпромі заявили, що продовження контракту на транзит газу з Україною буде єдиним шляхом, якщо Київ не створить незалежного оператора ГТС.

У відповідь Нафтогаз пообіцяв 1 листопада направити Газпрому позовні вимоги на суму понад $11 млрд, що може стати компенсацією за припинення транзиту газу.