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    У Страсбурзі обрали нового очільника ЄСПЛ

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    Суддя від Греції Линос-Александер Сісіліанос очолив ЄСПЛ&nbsp; - У Страсбурзі обрали нового очільника ЄСПЛ
    Суддя від Греції Линос-Александер Сісіліанос очолив ЄСПЛ 

    Новий президент ЄСПЛ приступить до виконання обов'язків з 5 травня

    Новим президентом Європейського суду з прав людини став суддя від Греції Линос-Александер Сісіліанос. Вибори нового глави ЄСПЛ відбулися в понеділок, 1 квітня, повідомляє «Укрінформ».

    Зазначено, що новий президент ЄСПЛ приступить до виконання обов'язків на новій посаді з 5 травня.

    Відомо, що Сісіліанос до обрання головою ЄСПЛ був віце-президентом цієї інституції.

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    Як зазначається, суддя є автором п'яти монографій, редактором і співредактором 14 книг, автором близько 100 статей і досліджень з проблематики загального міжнародного права і міжнародного захисту прав людини.

    Раніше повідомлялося, що ЄСПЛ визнав довічні вироки судів в Україні порушенням прав людини.

    Також Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) поінформував, що отримав позов від родичів загиблих у катастрофі рейсу МН17, тепер вони чекають на рішення щодо дати початку розгляду. Як відомо, рідні 55 загиблих у авіакатастрофі рейсу МН17, що сталася у 2014 році на сході України, позиваються до Європейського суду з прав людини проти Росії, звинувачуючи Москву у порушенні їхніх прав та в саботажі слідства.

    Також у лютому стало відомо, що адвокати військовополонених моряків готують перший пакет скарг до ЄСПЛ.

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