У Берліні не порушується питання щодо зняття «кримських» санкцій, – постпред Президента в Криму



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Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич

У такому самому ключі висловилися депутати німецького Бундестагу, представники низки політичних фракцій парламенту

Питання зняття «кримських» санкцій ЄС та визнання законності спроби анексії Криму Російською Федерацією не стоїть на порядку денному.

Таке переконання висловив у коментарі кореспондентові Укрінформу постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич за результатами зустрічей з німецькими партнерами у Берліні.

«У МЗС ФРН ми почули дуже чіткий сигнал: ніхто не ставить питання про зняття санкцій, пов’язаних з окупацією Криму», – наголосив Кориневич.

Він розповів, що під час зустрічі в Міністерстві закордонних справ з командою Ukraine Task Force її керівник Міхаель Зіберт зазначив, що сам факт цієї зустрічі є чітким сигналом щодо того, що Крим – це Україна і не може бути навіть мови щодо визнання березневих подій 2014 року і якихось «змін» статусу півострова.

У такому самому ключі висловилися депутати німецького Бундестагу, представники низки політичних фракцій парламенту.

Кориневич назвав це дуже добрим політичним сигналом.

За його словами, Україна дуже вдячна своїм партнерам за невизнання спроби анексії, підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, роботу за всіма резолюціями ГА ООН, ключову роль Німеччини у нормандському форматі щодо врегулювання на Донбас. Однак, зазначив Кориневич, Україна хотіла б отримати «чіткіші політичні сигнали з Німеччини щодо Криму».

Він зауважив, що «в ідеалі це могло б бути щось на зразок Кримської декларації США (Crimea Declaration – документ у формі заяви для преси державного секретаря США Майкла Помпео, прийнята після зустрічі президентів США та РФ у 2018 році, в якому підтверджується невизнання спроби анексії півострова Росією та проголошується довгострокова політика щодо відмови визнання її претензій на територію, захоплену силою всупереч міжнародному праву – ред.)».

За його словами, в Україні Кримська декларація є дуже потужним інструментом, потужним месиджем. А такі символічні речі, як передача тексту лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву, мають велике значення.

Окрім того, Кориневич та представники українського Посольства вкотре порушили питання неприпустимості відвідувань тимчасово окупованого Криму представниками окремої німецької політичної сили.

«Нас турбують візити німецьких політиків, навіть якщо вони неофіційні, до тимчасово окупованого Криму. Ці люди мають мандат і повинні дотримуватися політики невизнання, яку проводить їх держава», – зауважив Кориневич.

Як повідомлялося, представники німецької правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) 4 лютого приїхали до окупованого Луганська, де взяли участь у заході угруповання «ЛНР».

Нагадаємо, Данілов розповів, коли Україна дасть воду в Крим.

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