Український посол закликав простежити за відводом російських військ від кордонів

На думку Андрія Мельника, загроза нападу з боку Росії зберігається

Попри відведення російських військ від українських кордонів, частина важких озброєнь залишилась на позиціях. На це звертає увагу посол України у Німеччині Андрій Мельник.

«Хоча у Києві зітхнули з полегшенням, втім зарано давати відбій. Путін маскує наміри, важка техніка лишається, загроза нападу зберігається. Закликав Берлін вимагати від РФ міжнародний моніторинг відводу військ», – пише дипломат у Twitter.

Також власне бачення ситуації український посол виклав у коментарі газеті Berliner Morgenpost, яка є чатсиною медіахолдингу Funke Medien.

Мельник вважає, що повернення російських військ до місць постійної дислокації має відбуватись під міжнародним моніторингом. Дипломат закликав уряд Німеччини домагатися такого моніторингу відведення сил і військової техніки РФ.

За словами дипломата, після завершення раптової «перевірки боєготовності» військ Південного та Західного військових округів ЗС Росії, що стала приводом для стягування військових і техніки, на позиціях залишаться важкі озброєння, зокрема системи залпового вогню.

«Заява російського міністра оборони Сергія Шойгу про відведення військ від кордону з Україною і з Криму дозволяє трохи зітхнути з полегшенням. Щоправда, ще занадто рано для відбою тривоги. (…) За даними українських спецслужб, повертається тільки військовий персонал, а важкі озброєння, перш за все системи залпового вогню і танки, залишаються. Це означає, що як і раніше існує загроза нападу на Україну», – пояснює він.

Посол України наголосив на тому, що Росія відмовилася від нападу лише тимчасово, це вимушений крок, здійснений під тиском західних партнерів Києва, зокрема Німеччини.

Раніше глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що з 23 квітня Росія починає відведення військ Південного й Західного військових округів, які проводили навчання біля кордонів України і в окупованому Криму. За його словами, «цілі раптової перевірки досягнуті повністю».

РФ під приводом підготовки військових навчань стягувала до кордону з Україною і в окупований Крим війська й техніку. За даними МЗС України, Росія нарощувала війська вздовж українського кордону на трьох напрямках – на північному сході України, у Криму й на Донбасі. За оцінками Пентагону, концентрація російських військ на кордоні була найвищою з 2014 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба позитивно оцінив відведення російських військ від українських кордонів, водночас за його словами цей крок поки не зупиняє військову ескалацію. Окрім того, міністр вимагає від РФ пояснень навіщо насправді потрібно було стягувати таку кількість військ до кордонів України.

Крім того, сьогодні російське керівництво під приводом проведення маневрів заборонило судноплавство в деяких регіонах Чорного моря поблизу узбережжя анексованого Криму.