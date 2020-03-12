У Бюро розслідувань оприлюднили деталі затримання ще одного учасника викрадення Вербицького та Луценка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У січні 2014 року учасник Євромайдану Юрій Вербицький був викрадений з території Олександрівської лікарні і вивезений за місто, де помер від отриманих травм

Підозрюваний безпосередньо брав участь у викраденні активістів

Правоохоронці затримали другого підозрюваного у справі про викрадення активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

У ДБР зазначили, що мешканця Білої Церкви затримали за дозволом судді, оскільки чоловік не з’являвся на виклик слідчих. Про підозру у викраденні активістів йому повідомили ще 27 лютого.

«Слідством встановлено, що мешканець міста Біла Церква Київської області увійшов до злочинної групи із 9 «тітушок», організованої для викрадення та залякування активних учасників Євромайдану та незаконного перешкоджання мирним акціям протесту. 21 січня 2014 року близько 4:00 підозрюваний у складі цієї групи викрав із Олександрівської клінічної лікарні м. Києва активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Після цього потерпілі зазнали катувань, а Юрій Вербицький внаслідок травм та переохолодження помер», - йдеться у повідомленні.

У ДБР зазначили, що наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує від 5 до 12 років в’язниці.

Нагадаємо, 10 березня правоохоронці затримали Сергія Мисливого - підозрюваного у справі про вбивство Юрія Вербицького і викрадення Ігоря Луценка. У Офісі генерального прокурора повідомили, що Мисливий майже п'ять років жив за підробленим паспортом.

У січні 2014 року учасники Майдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені з території Олександрівської лікарні в Києві та вивезені за місто.

Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.

Усього у Державному бюро розслідувань перебуває понад 50 кримінальних справ Майдану.

До речі, в мережі з’явилося ексклюзивне відео з Майдану, яке досі не бачили. Його знімали оператори внутрішніх військ.



