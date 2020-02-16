По той бік барикад Революції Гідності. В мережі з’явилося ексклюзивне відео з Майдану, яке ви досі не бачили



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«5 канал» отримав відео розформованих внутрішніх військ. Чомусь ці кадри не взяла до уваги генпрокуратура під час розслідування майданівських справ. Слідчі їх не бачили Скріншот з відео

Криваве протистояння очима чорних шоломів. Як вони бачили, як вони думали

Кривавий лютий 2014. Знімальна група «5 каналу», як і всі журналісти тоді, були з одного боку барикад. Бо доступу до іншого, де стояли чорні шоломи, не було.

Ми хотіли побачити і зрозуміти, що відбувається там, за їхніми спинами, але не могли. Перед нами завжди був міліцейський кордон, який не давав нам зазирнути по той бік і пройти за щільні ряди силовиків. Але по той бік кордону увесь час теж знімали.

З того, що стало відомо нам. Там працювали оператори внутрішніх військ. Вони фільмували свої будні. Після революції Гідності дехто з них втік до окупованого Криму. Дехто живе в самопроголошеній республіці.

«5 канал» отримав відео розформованих внутрішніх військ. Чомусь ці кадри не взяла до уваги генпрокуратура під час розслідування майданівських справ. Слідчі їх не бачили. А тепер це відео можете подивитися саме ви. Тож криваве протистояння очима чорних шоломів. Як вони бачили, як вони думали. І жодних наших висновків.