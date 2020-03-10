Правоохоронці затримали ще одного підозрюваного у викраденні та вбивстві майданівця Юрія Вербицького



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У січні 2014 року учасник Євромайдану Юрій Вербицький був викрадений з території Олександрівської лікарні в Києві і вивезений за місто, де він і помер від отриманих травм

Підозрюваного звати Мисливий Сергій Анатолійович, він був на кшталт заступника командира групи захоплення, – екснардеп

Українські правоохоронці щойно затримали ще одного підозрюваного у викраденні та вбивстві Юрія Вербицького під час подій Майдану. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній народний депутат Ігор Луценко.

Луценко зазначив, що чоловік, якого затримали правоохоронці, підозрюється і в його викраденні та завданні тілесних ушкоджень.

«Звати його Мисливий Сергій Анатолійович. Його роль – більше, ніж звичайного тітушки-піхотинця. Щось типу заступника командира групи захоплення. Мав, за версією слідства, стосунок до безпосередньо викрадення нас із Вербицьким на території Олександрівської лікарні вночі 21 січня 2014 року», – написав екснардеп.

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Луценко поінформував, що «Мисливий працював на постійній основі у групі «спиртового короля» Чеботарьова, котра займалася силовими акціями проти майданівців, отримував за це гроші, а також йому винаймали «службову» квартиру».

Наприкінці посту колишній депутат написав: «PS Впевнений, якщо влада не перешкоджатиме, то слідство у цій справі стане одним із найуспішніших».

У січні 2014 року учасники Майдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені з території Олександрівської лікарні в Києві та вивезені за місто.

Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.

Зазначимо, що суд відправив під домашній арешт колишнього бійця «Омеги» Володимира Косенка, якого підозрюють у розстрілах на майдані.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань вже прийняло 42 провадження у справах Майдану.