У центрі Києва пошкоджено сітілайти з рекламою партії Вакарчука



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Хтось прицільно розтрощив скло двох сітілайтів

На вулиці Шовковичній у центрі столиці невідомі пошкодили сітілайти з рекламою політсили «Голос». Як повідомляє кореспондент «Главкома», хтось прицільно розтрощив чимось важким скло двох сітілайтів.

Нагадаємо, згідно соціологічного опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг протягом 13-17 липня, і оприлюдненого сьогодні, 5%-й бар'єр на виборах до парламенту долають «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос». Лідером електоральних симпатій серед політичних сил залишається партія «Слуга народу», яку готові підтримати 49,5% серед тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. Крім того, прохідний бар’єр долають партії «Опозиційна платформа – За життя» (10,5%), «Європейська Солідарність» (7,7%), «Батьківщина» (6,9%) та партія «Голос» (5,9%).

Як повідомлялось, на початку липня на Шовковичній розбили ці ж два сітілайти - тоді на них була реклама політсили «Опозиційний блок».