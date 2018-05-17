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    У Черкасах на школярів впало дерево

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    Четверо дітей опинилися у лікарні

    На групу школярів у Черкасах впало дерево, внаслідок чого постраждали чотири дитини. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП Черкаської області.

    «Близько 12 години дня група школярів поверталася з екскурсії. Тоді на них впало дерево, яке нанесло тілесні ушкодження чотирьом дітям. Їх доставили до лікарні. Усі діти живі», – йдеться в повідомленні.

    Зазначено, що діти є учнями другого класу.

    Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження, також буде встановлюватися ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, які отримали діти. Слідство триває.

     

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