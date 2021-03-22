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    У Черкаській області посилюють карантин. Що зміниться

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    У громадських закладах та транспорті ретельніше слідкуватимуть за дотриманням маскового режиму - У Черкаській області посилюють карантин. Що зміниться
    У громадських закладах та транспорті ретельніше слідкуватимуть за дотриманням маскового режиму
    Фото з відкритих джерел

    У регіоні обмежать роботу ресторанів та нічних закладів до 23:00

    У понеділок, 22 березня, у Черкаській області посилюють карантинні обмеження. Місцева влада у такий спосіб хоче виключити попадання регіону в «червону» зону. Про це повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко на своїй сторінці в Facebook.

    «Ми повинні зробити все, щоби нам не довелося піти на локдаун. Тому доручив впровадити всі можливі превентивні заходи й діяти на випередження, поки ще є така можливість. Бо, якщо опинимося в «червоній зоні», нам уже доведеться йти на інші умови», – написав Скічко.

    Так, із 22 березня під тимчасовою забороною масові розважальні та інші заходи. Також у регіоні робота ресторанів, кафе, барів, нічних закладів обмежена до 23:00.

    Крім того, у громадських закладах та транспорті буде посилено контроль за використанням засобів індивідуального захисту.

    При цьому голова ОДА попросив мерів міст Черкаської області збільшити кількість громадського транспорту, який виходить на найпопулярніші маршрути.

    Скічко також додав, що в Черкасах та області розширять кількість ліжко-місць для хворих на коронавірус. «До 25 березня стежимо за дотриманням карантинних обмежень. Якщо будуть масові порушення, то доведеться йти на більш суворі заходи», – підкреслив він.

    Нагадаємо, на сьогодні Черкаська область перебуває в «помаранчевій» зоні. Станом на 22 березня в Україні вже вісім регіонів перебувають в «червоній» зоні карантину – Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

    Кабінет міністрів змінив порядок роботи транспорту в регіонах із «червоним» рівнем епідемічної небезпеки.

    Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Львова вирішила продовжити посилений карантин до 4 квітня через погіршення епідемічної ситуації в місті.

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    Теги: Черкаси місцева влада Черкащина карантин робота влада Олександр Скічко коронавірус
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