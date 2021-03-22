Коронавірус у Львові: локдаун продовжили, підтримають бізнес та медиків

У Львові напрацюють додатковий механізм преміювання усіх медиків, які працюють із Covid-19

Комісія з техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Львова вирішила продовжити посилений карантин до 4 квітня через погіршення епідемічної ситуації в місті. Про це повідомив під час брифінгу 22 березня міський голова Андрій Садовий.

Крім того, комісія вирішила:

розгорнути тимчасовий шпиталь на базі приміщень медичного університету, які вони орендують у Лікарні швидкої допомоги;

звернутись до Міністерства охорони здоров’я з проханням внести дитячу лікарню на Орлика до переліку медзакладів, які лікують дітей, хворих на коронавірус;

почати розміщати хворих на коронавірус у Клінічній лікарні Львівської залізниці; місто передасть їй необхідну кількість кисневих концентраторів;

напрацювати додатковий механізм преміювання усіх медиків, які працюють із Covid-19;

розробити програму підтримки бізнесу, який постраждав від карантину.

Нагадаємо, жорсткий карантин у Львові запровадили з 19 березня, таке ж рішення ухвалила й обласна комісія ТЕБ і НС. У місті та області не працюють ресторани, кафе, ТРЦ і заклади культури, а школярів відправили на дистанційне навчання. Спортзали, салони краси працюють за попереднім записом, а господарські магазини – на передзамовлення.

У звичному режимі працюють продуктові магазини, супермаркети, аптеки і ринки, а також дитсадки і транспорт. Водночас поліція і міські мобільні групи починають посилено перевіряти дотримання вимог карантину у місті.

Зазначимо, що впродовж останнього тижня на Львівщині діагностують коронавірус у найбільшої кількості людей серед областей. Зокрема, починаючи з 18 березня кількість хворих збільшується щодня на понад 1000 людей.

Також збільшилася кількість госпіталізацій пацієнтів, які важко переносять хворобу. За словами Андрія Садового, за останню добу в міські лікарні надійшло 63 хворих, а виписали лише трьох людей.