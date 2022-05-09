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    У Чернігівській області ремонтують одразу шість автодоріг

    Дорожники готують до ремонту дві ділянки автошляху Н-27 Чернігів &ndash; Мена &ndash; Сосниця &ndash; Грем&rsquo;яч - У Чернігівській області ремонтують одразу шість автодоріг
    Дорожники готують до ремонту дві ділянки автошляху Н-27 Чернігів – Мена – Сосниця – Грем’яч
    фото: Чернігівська ОВА

    Внаслідок воєнних дій пошкоджено 23 тис. км доріг

    Служба автомобільних доріг у Чернігівській області продовжує відновлення автошляхів на пріоритетних напрямках руху. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

    Так, за його словами, на трасі Р-67 Чернігів – Ніжин – Прилуки – Пирятин триває будівництво переправи через один зі зруйнованих мостів у Ніжинському районі.

    На автошляхах Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів, М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ та на дорозі Т-25-35 Козелець – Остер – Карпилівка – Сорокошичі, проводять різні види ремонтних робіт, а на деяких ділянках формують основу зі щебенево-піщаної суміші.

    «На дорозі М-01 Київ – Чернігів дорожники продовжували земляні роботи, вкладали щебенево-піщану суміш», – сказав Чаус.

    Очільник Чернігівщини також додав, що дорожники готують до ремонту дві ділянки автошляху Н-27 Чернігів – Мена – Сосниця – Грем’яч. Наразі там фрезерують дорожнє покриття.

    Нагадаємо, за словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, внаслідок воєнних дій наразі пошкоджено 23 тис. км доріг. Із них 8 тис. км – це дороги державного значення.

    Теги: росія окупанти Київ дороги війна будівництво Україна Чернігів окупація #stoprussia
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    У Чернігівській області ремонтують одразу шість автодоріг