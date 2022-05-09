Як Путін бездарно програв Другу світову війну

Відчуття цієї поразки витало нині над унилим парадом біля Кремля

Економіка Росії на всіх парах несеться в пекло

Для європейських націй Друга світова війна закінчилась 8 травня 1945 року.

2 вересня 1945 року вона закінчилася для всього світу.

Окрім Росії. Яка вперто продовжує уявну «атєчєствєнную» війну.

Бо жодних інших здобутків, ніж перемога Гулагу над Бухенвальдом, для Росії не існує.

Лише вона забуває, що у 1945 році в Росії були два фактори, які відіграли виключну роль у перемозі на тій ділянці фронту

Українці та ленд-ліз.

Мільйони українців. Солдати. Старшин. Офіцери.

І мільярдні допомоги військовою технікою і озброєнням.

Тепер ленд-ліз та українці по інший бік фронту.

А отже поразка Росії неминуча.

Відчуття цієї поразки витало нині над унилим парадом біля Кремля. Жодних стратегічних успіхів у війні з Україною. Десятки тисяч жертв про яких мусів згадати Путін. Знищена армія, яку так показово модернізовувати останні десятиліття.

У військово-технічному плані Росія відкинута років на 50

Для того щоб просто зібрати нову орду і сяк-так оззброїти потрібні роки.

Економіка Росії на всіх парах несеться в пекло. Соціальна напруга витає в повітрі.

Тому такі опущені на параді були живий покійник Шойгу і живий покійник Путін.

Поразка для Росії дозволить розірвати те зачароване коло війни що уявно триває, війни яка мусіла закінчитися 77 років тому.

А поразка в Третій світовій війні, яку розпочав Путін нарешті позбавить світ від останньої імперії…

Саме українцям судилося забити цей останній цвяшок в домовину імперії мерців…

Джерело: Блог Юрія Сиротюка

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