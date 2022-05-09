Десантники знищили російський бронеавтомобіль «Тигр» разом з екіпажем (фото, відео)

Вйськові «привітали» російських окупантів з Днем перемоги над нацизмом

Миколаївським десантникам вдалося знищити бойову машину «Тигр» разом з її екіпажем. Про це повідомляє 79 окрема десантно-штурмова бригада у Facebook.

«Ось так Миколаївські десантники «привітали» російських окупантів з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Зокрема, знищена чергова бойова броньована машина «Тигр» разом з екіпажем», - йдеться у повідомленні.

До слова, у неділю, 8 травня, сили протиповітряної оборони вразили 10 цілей російських окупантів.