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    Події в Україні

    Десантники знищили російський бронеавтомобіль «Тигр» разом з екіпажем (фото, відео)

    Десантники знищили російський бронеавтомобіль «Тигр» разом з екіпажем (фото, відео)
    фото: 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв

    Вйськові «привітали» російських окупантів з Днем перемоги над нацизмом

    Миколаївським десантникам вдалося знищити бойову машину «Тигр» разом з її екіпажем. Про це повідомляє 79 окрема десантно-штурмова бригада у Facebook.

    «Ось так Миколаївські десантники «привітали» російських окупантів з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Зокрема, знищена чергова бойова броньована машина «Тигр» разом з екіпажем», - йдеться у повідомленні.

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    Десантники знищили російський бронеавтомобіль «Тигр» разом з екіпажем (фото, відео)
    Десантники знищили російський бронеавтомобіль «Тигр» разом з екіпажем (фото, відео)
    Десантники знищили російський бронеавтомобіль «Тигр» разом з екіпажем (фото, відео)

    До слова, у неділю, 8 травня, сили протиповітряної оборони вразили 10 цілей російських окупантів.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Десантники знищили російський бронеавтомобіль «Тигр» разом з екіпажем (фото, відео)