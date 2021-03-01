  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Чернівцях підприємці готують акцію протесту проти «червоної» зони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Чернівцях підприємці готують акцію протесту проти &laquo;червоної&raquo; зони - У Чернівцях підприємці готують акцію протесту проти «червоної» зони
    У Чернівцях підприємці готують акцію протесту проти «червоної» зони

    Пікет розпочнеться о 10.00 поблизу Чернівецької ОДА

    У Чернівцях група підприємців анонсувала акцію протесту під приміщенням обласної державної адміністрації проти «червоної» зони карантину.

    Про це організатори акції повідомляють у соцмережах, пише molbuk.ua

    Зазначається, що пікет розпочнеться о 10.00 поблизу Чернівецької ОДА.

    «Відбудеться акція підприємців за відстоювання конституційного права на працю», – йдеться у дописах.

    1614533523__viber_2021-02-28_17-15-06

    Як відомо, Чернівецька область з понеділка, 1 березня увійде до «червоної» зони карантинних обмежень.

    У «червоній» зоні діють жорсткі обмеження, як під час січневого локдауну: буде заборонено роботу закладів харчування, розважальних закладів, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, закладів освіти (крім дитячих садочків), спортзалів, ринків.

    Теги: протест Чернівецька область карантин харчування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies