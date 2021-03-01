У Чернівцях підприємці готують акцію протесту проти «червоної» зони

Пікет розпочнеться о 10.00 поблизу Чернівецької ОДА

У Чернівцях група підприємців анонсувала акцію протесту під приміщенням обласної державної адміністрації проти «червоної» зони карантину.

Про це організатори акції повідомляють у соцмережах, пише molbuk.ua

Зазначається, що пікет розпочнеться о 10.00 поблизу Чернівецької ОДА.

«Відбудеться акція підприємців за відстоювання конституційного права на працю», – йдеться у дописах.

Як відомо, Чернівецька область з понеділка, 1 березня увійде до «червоної» зони карантинних обмежень.

У «червоній» зоні діють жорсткі обмеження, як під час січневого локдауну: буде заборонено роботу закладів харчування, розважальних закладів, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, закладів освіти (крім дитячих садочків), спортзалів, ринків.