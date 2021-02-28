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    У понеділок Грузія відкриває кордони для українців

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    У пʼятницю український уряд вилучив Грузію із списку країн &laquo;червоної зони&raquo; - У понеділок Грузія відкриває кордони для українців

    У пʼятницю український уряд вилучив Грузію із списку країн «червоної зони»

    Фото: best-tour.od.ua

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    Із завтрашнього дня знімаються обмеження на вʼїзд у Грузію для українських туристів. Про це у своєму Twitter повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

    «Ми розширюємо свободу подорожей для українців попри всі обставини. 1 березня відкривається Грузія», – написав він.

    З березня для відвідання цієї країни буде потрібен негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не раніше ніж за 72 години до вʼїзду.

    Також на третій день перебування у Грузії доведеться пройти повторне тестування власним коштом.

    Подібні послаблення також стосуються громадян Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Росії, Білорусі. Як пояснив премʼєр-міністр Іраклі Гарібашвілі, ідеться про перетин кордону Грузії повітряним шляхом. Сухопутні кордони для іноземців, як і раніше, залишаються закритими.

    Як повідомлялося раніше, Грузія довгий час перебувала в українському переліку «червоних» країн. Відповідно, після повернення з неї необхідно було або зробити тест на коронавірус, або піти на самоізоляцію на 2 тижні. Однак у минулу пʼятницю уряд оновив перелік країн, перенісши Грузію до «зеленої» зони. Відповідно, повертаючись із поїздки до Грузії в Україну, карантин проходити буде не потрібно.

    Теги: Грузія карантин уряд Дмитро Кулеба коронавірус
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