У понеділок Грузія відкриває кордони для українців

Тимчасово до Тбілісі можна буде дістатися лише літаком

Із завтрашнього дня знімаються обмеження на вʼїзд у Грузію для українських туристів. Про це у своєму Twitter повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Ми розширюємо свободу подорожей для українців попри всі обставини. 1 березня відкривається Грузія», – написав він.

З березня для відвідання цієї країни буде потрібен негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не раніше ніж за 72 години до вʼїзду.

Також на третій день перебування у Грузії доведеться пройти повторне тестування власним коштом.

Подібні послаблення також стосуються громадян Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Росії, Білорусі. Як пояснив премʼєр-міністр Іраклі Гарібашвілі, ідеться про перетин кордону Грузії повітряним шляхом. Сухопутні кордони для іноземців, як і раніше, залишаються закритими.

Як повідомлялося раніше, Грузія довгий час перебувала в українському переліку «червоних» країн. Відповідно, після повернення з неї необхідно було або зробити тест на коронавірус, або піти на самоізоляцію на 2 тижні. Однак у минулу пʼятницю уряд оновив перелік країн, перенісши Грузію до «зеленої» зони. Відповідно, повертаючись із поїздки до Грузії в Україну, карантин проходити буде не потрібно.