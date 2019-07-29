На Вінниччині впіймали ватажка банди, яка грабувала ювелірні магазини



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Правоохоронці затримали організатора групи, яка нападала на ювелірні магазини

14 місяців оперативники Департаменту карного розшуку та Херсонського главку проводили оперативно-розшукові заходи, аби затримати банду нападників на ювелірні магазини. Сума завданих розбійниками збитків становить понад 5 мільйонів доларів США. Наразі поліцейські розшукали та затримали найнебезпечнішого з них – організатора групи. Весь цей час чоловік використовував засоби професійної конспірації та змінив зовнішність. Затриманого підозрюють у 18 нападах, йому загрожує покарання, передбачене сімома статтями КК України.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Як розповів перший заступник начальника Департаменту карного розшуку (ДКР) Національної поліції України Сергій Прудченко, до злочинної групи входило п’ятеро осіб. Зловмисники нападали на ювелірні магазини упродовж 2016 – 2018 рр. на території Миколаївської, Одеської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Київської, Житомирської та Хмельницької областей.

Так, у травні 2018 року учасники групи напали на ювелірний магазин у Херсоні.

«Для їхнього затримання ми розгорнули спецоперацію. Обмежили рух транспорту, аби перекрити підозрюваним шляхи відходу. Проте цивільні автіки почали об’їжджати територію і опинилися у зоні вогню. Аби не допустити жертв, КОРД не відкрив вогонь по учасникам групи. І не помилилися. Кількість вилученої зброї тільки підтвердила це. Тоді у них в авто було 5 автоматів, гранатомет та гранати», – розповів Сергій Прудченко.

Відтак учасникам банди вдалося втекти. Під час санкціонованих обшуків за місцями перебування та у транспорті підозрюваних поліцейські вилучили пістолет–кулемет «Скорпіон», автомати, гранати та іншу вогнепальну зброю.

«Вилучили також їхній «ударний» автомобіль BMW X6, який вже був обладнаний під наступний злочин. На ньому були спецсигнали, сигнальна гучномовна установа. Тобто обрали сюжет, пов’язаний з силовиками: проблискові маячки, потужний форсований двигун, заряджений на стрімкий відрив», – розповів оперативник.

Також поліцейські вилучили п’ять одиниць законного транспорту зловмисників та наклали на нього арешт.

«Ще коли ми їх документували, було зрозуміло, що ці люди добре знають наші форми та методи роботи. Використовували професійні методи конспірації. Тому ми і не розраховували, що знайти їх буде легко», - зазначив Сергій Прудченко.

Сергій Прудченко

Про підготовку та зухвалість групи говорили й способи скоєння злочинів. Так, у Вінницькій області розбійники напали на ювелірний магазин на день міста.

«Швидко зайшли у магазин, під загрозою автоматів викрали 5 кг золота. Вийшли. Туди на виклик вилітає поліція охорони. Злочинці у цей час проїжджають квартал і так само нападають на другу ювелірку. Туди виїжджає другий наряд поліції охорони. Банда знову проїжджає квартал – і нападає на третій магазин. Вони настільки все відпрацювали, визначили ролі та дії кожного, що їхній напад тривав до 2 хвилин», – повідомив Сергій Прудченко.

За словами першого заступника начальника ДКР, підозрювані завжди використовували ефект несподіванки, заходили у формі правоохоронців, чим збивали з пантелику працівників закладів. Відтак потерпілі не встигали натискати на кнопку тривоги. Окрім того, під час кожного злочину нападники використовували різні швидкісні потужні авто та вогнепальну зброю – у деяких випадках розстрілювали вітрини з автоматів та погрожували персоналу.

«В Олександрії на розбійному нападі охоронець магазину вчинив спротив. Вони, не вагаючись, по ньому відкрили вогонь з автомата. Чоловік дивом не загинув. У Миколаєві на виклик встигли прибути два наряди патрульної поліції. Вони їх обстріляли з автоматичної зброї. Патрульні не вступили у стрілянину, тому що це був центр міста. На останньому епізоді вони також обстріляли поліцейський автомобіль. Нашого оперативника врятував бронежилет – куля застряла в ньому», - розповів Сергій Прудченко.

Він додав, що навіть переглядаючи вміст аптечки банди, яку потім виявили, поліцейські розуміли, що злочинці завжди були готові до активного спротиву: при собі мали всі необхідні сучасні засоби та прилади, які використовуються при тяжких вогнепальних пораненнях.

Більше року поліцейські не припиняли пошуки учасників банди і у липні 2019 року затримали її організатора. Ним є раніше судимий 35-річний житель м. Первомайськ (Миколаївської область). Весь цей час чоловік використовував засоби конспірації, змінив стиль життя та зовнішність.

«У нього все життя – злочинний промисел. Ніде ніколи не працював. У 2000-х роках відбував покарання: був у складі групи, яка скоювала злочини на трасі Харків – Сімферополь. Розбої, крадіжки вантажів на ходу», – повідомив Сергій Прудченко.

Оперативникам вдалося встановити місцезнаходження розшукуваного в Києві. Проте навіть після цього поліцейські були вимушені «вести» підозрюваного ще тривалий час, підбираючи момент та місце для затримання.

Під’їжджаємо, бачимо, що він у людному місці, з пістолетом. Вирішаємо не чіпати. Їдемо до іншого населеного пункту – і знову він у людному місці, біля банку, ринок, знову озброєний. Відпускаємо ще далі. Шукаємо зручне місце для затримання, і він приводить нас до приватного будинку у Первомайську», – розповів перший заступник начальника ДКР.

Він додав, що провели штурм будинку о 4-й ранку із залученням групи затримання з Херсонської області та бійців Корпусу оперативно – раптової дії (КОРД).

«КОРД повністю заблокував периметр. Знали, що на території бійцівський собака, у будинку – діти, жінки. Як тільки почали заходити та бити скло – він не спить, а вистрибує у вікно. Але ми добре знали план будинку, і розуміли, що це найслабкіше місце. І він з бойовим пістолетом «Glock 17» вистрибнув прямо до КОРДу. Спецпризначенці його поклали», – розповів Сергій Прудченко.

Під час обшуку будинку поліцейські виявили зброю, пристрій для глушіння сигналу, рації, силіконові маски-балаклави (повністю змінює обличчя людини, можна впізнати тільки по очам), тактичну форму.

Затриманому організатору злочинної групи загрожує покарання, передбачене сімома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, за ст. 257 (Бандитизм), ч.4 ст.187 (Розбій), ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та ст. 348 (Замах на життя працівника правоохоронного органу) ККУ. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

«Наразі у розшуку залишаються четверо учасників групи. Інші не настільки суспільно небезпечні як він. Він грав основну роль – підшукував об’єкти, розробляв плани нападів, роздавав ролі, займався підбором транспорту. Був мозковим центром», – повідомив Сергій Прудченко.

Наразі затриманому лідеру групи обрано запобіжний захід – 60 діб арешту без права внесення застави.