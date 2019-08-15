СБУ накрила банду контрабандистів ювелірних виробів з окупованого Криму



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Служба безпеки затримала групу контрабандистів Фото: СБУ

За кілька років підозрювані реалізували ювелірну продукцію на суму понад 50 млн гривень

Служба безпеки України блокувала контрабанду ювелірних виробів з анексованого Криму. Про це повідомляє прес-служба відомства у четвер, 15 серпня.

«Оперативники спецслужби встановили, що група ділків з півострова організувала виготовлення ювелірних виробів. Потім зловмисники через КПВВ Чонгар переправляли продукцію на територію, підконтрольну українській владі», - йдеться в повідомленні.

Ювелірні вироби реалізовувалися під виглядом товарів, вироблених на материковій частині України, в торгово-розважальних центрах по всій території країни без сплати податків і обов'язкових відрахувань до держбюджету.

Під час проведення санкціонованих обшуків у Києві правоохоронці виявили підпільний склад, на якому акумулювалися готові до продажу ювелірні вироби, речі і документи, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів справи.

Протягом 2015 - 2019 років, за попередніми оцінками, підозрювані без сплати податків реалізували ювелірну продукцію на суму понад 50 млн гривень.

Триває досудове розслідування за ознаками кримінальних злочинів, передбачених статтями про ухилення від сплати податків і зловживання владою або службовим становищем (ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України).