  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві вантажівка провалила асфальт (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Фура засіла правим переднім колесом - У Києві вантажівка провалила асфальт (фото)
    Фура засіла правим переднім колесом
    фото: Патрульна поліція

    Наразі рух вулицями ускладнено

    На перехресті вулиць Олекси Тихого та Полковника Шутова під колесом вантажівки провалився асфальт та утворилась яма.

    Про це повідомляє патрульна поліція Києва. Наразі рух вулицями ускладнено.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Києві вантажівка провалила асфальт (фото)
    У Києві вантажівка провалила асфальт (фото)

    Фура засіла правим переднім колесом. Очікують спецтехніку.

    Тим часом, у Вінниці на вулиці Янгеля біля зупинки Некрасова сталась ДТП за участі та вантажівки та трамваю. Рух трамваїв через відповідну ділянку затримався до з`ясування обставин пригоди поліцією. За словами директор Вінницької транспортної компанії Михайла Луценка, ДТП сталась коли вантажний автомобіль намагався уникнути зіткнення з автівкою «Форд», виїхавши до трамвайної лінії.

    Теги: ДТП Київ вантажівки машини автомобіль аварія поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies