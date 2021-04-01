У Києві вантажівка провалила асфальт (фото)

Наразі рух вулицями ускладнено

На перехресті вулиць Олекси Тихого та Полковника Шутова під колесом вантажівки провалився асфальт та утворилась яма.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва. Наразі рух вулицями ускладнено.

Фура засіла правим переднім колесом. Очікують спецтехніку.

Тим часом, у Вінниці на вулиці Янгеля біля зупинки Некрасова сталась ДТП за участі та вантажівки та трамваю. Рух трамваїв через відповідну ділянку затримався до з`ясування обставин пригоди поліцією. За словами директор Вінницької транспортної компанії Михайла Луценка, ДТП сталась коли вантажний автомобіль намагався уникнути зіткнення з автівкою «Форд», виїхавши до трамвайної лінії.