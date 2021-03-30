ДТП на Вінниччині: п’яний водій убив двох дітей

У результаті аварії водій іномарки з’їхав у кювет, де його автівка загорілась

20-річний водій наїхав на двох хлопчиків, віком 6 та 7 років, які на велосипеді переїжджали проїзну частину дороги

30 березня, на Вінниччині у селі Росоша, Липовецької територіальної громади, водій автомобіля Skoda наїхав на двох дітей, які рухались на велосипеді. Від отриманих травм діти віком 6 та 7 років загинули на місці. 20-річний водій іномарки був п’яним, він не постраждав. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Вінницькій області.

Аварія сталась близько 13.00 години. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції та криміналісти.

За попередньою інформацією слідства, 20-річний водій, житель Оратівської територіальної громади, допустив наїзд на двох хлопчиків, віком 6 та 7 років, які на велосипеді переїжджали проїзну частину дороги. У результаті аварії водій іномарки з’їхав у кювет, де його автівка загорілась.

Від отриманих тілесних ушкоджень малолітні діти загинули на місці пригоди.

Нетверезий водій транспортного засобу не постраждав. Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб). Санкція статті передбачає покарання – до 12 років позбавлення волі.