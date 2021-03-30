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    ДТП на Вінниччині: п’яний водій убив двох дітей

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    У результаті аварії водій іномарки з&rsquo;їхав у кювет, де його автівка загорілась - ДТП на Вінниччині: п’яний водій убив двох дітей

    У результаті аварії водій іномарки з’їхав у кювет, де його автівка загорілась

    фото: vn.npu.gov.ua

    20-річний водій наїхав на двох хлопчиків, віком 6 та 7 років, які на велосипеді переїжджали проїзну частину дороги

    30 березня, на Вінниччині у селі Росоша, Липовецької територіальної громади, водій автомобіля Skoda наїхав на двох дітей, які рухались на велосипеді. Від отриманих травм діти віком 6 та 7 років загинули на місці. 20-річний водій іномарки був п’яним, він не постраждав. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Вінницькій області.

    Аварія сталась близько 13.00 години. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції та криміналісти.

    За попередньою інформацією слідства, 20-річний водій, житель Оратівської територіальної громади, допустив наїзд на двох хлопчиків, віком 6 та 7 років, які на велосипеді переїжджали проїзну частину дороги. У результаті аварії водій іномарки з’їхав у кювет, де його автівка загорілась.

    Від отриманих тілесних ушкоджень малолітні діти загинули на місці пригоди.

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    ДТП на Вінниччині: п’яний водій убив двох дітей
    ДТП на Вінниччині: п’яний водій убив двох дітей

    Нетверезий водій транспортного засобу не постраждав. Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб). Санкція статті передбачає покарання – до 12 років позбавлення волі.

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    Теги: ДТП дороги діти алкоголь водій аварія Вінниччина
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