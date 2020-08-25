У Чернівцях від коронавірусу помер італієць



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За минулу добу у Чернівецькій області зафіксовано п’ять летальних випадків від двобічної пневмонії

76-річний чоловік мав супутні захворювання

У Чернівецькій обласній лікарні від коронавірусу помер 76-річний громадянин Італії.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.

«Чоловік 1944 р. н., громадянин Італії. Коронавірус у нього підтверджено. Хворів також на кардіосклероз, серцеву недостатність та цукровий діабет. Останній тиждень був підключений до апарату штучної вентиляції легень. Помер в обласній лікарні», - йдеться в повідомленні.

У медичних закладах області станом на 25 серпня лікують 39 хворих на коронавірус пацієнтів у важкому стані, з них у реанімації - 33, на апаратах штучної вентиляції легень - 1.

До слова, сьогодні Чернівецька міськрада вирішила послабити карантин. Міська рада дозволила роботу ринків, торгових комплексів, громадського транспорту, а також шкіл і дитсадків.

Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області через посилення карантину медики не можуть дістатися до обласного центру.

Із 24 серпня обласний центр було паралізовано. У Чернівцях почали діяти правила «червоної зони». Минулого тижня через несприятливу ситуацію із поширенням коронавірусної хвороби, Чернівці, Кіцманський та Заставнівський райони рішенням уряду внесли до «червоної» карантинної зони, в якій діють обмеження на роботу громадського транспорту, закладів освіти й ресторанів.

Коронавірус в Україні

Всього 108415

Хворіють 53227

Одужали 52870

Померли 2318

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В Україні станом на ранок 25 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1658 людей, це на 141 людину менше, ніж учора (1 799 нових хворих). Одужали – 346 людей (вчора 289), померли – 25 (вчора 22). Загалом від початку пандемії одужали 52 870 українців, померли – 2 318. Від початку пандемії захворіли 108 415 українців.