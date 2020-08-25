Уряд пропонує продовжити карантин до 1 листопада



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Президент вважає, що карантин повинен залишатися адаптивним і необтяжливим для підприємців

Кабінет міністрів виступив з пропозицією продовжити карантин в Україні до 1 листопада.

Про це йшлося під час селекторної наради з президентом Володимиром Зеленським.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що за минулу добу в Україні було виявлено понад 1,6 тисячі нових хворих на коронавірус.

Всього в Україні з початку пандемії кількість заражених перевищила 108 тисяч. Найбільш постраждалі сьогодні області - Чернівецька, Івано-Франківська, Харківська та Тернопільська.

Зеленський підтримав необхідність вжиття превентивних заходів, зокрема, введення заборони на роботу нічних клубів і проведення концертів.

«Але карантин повинен залишатися адаптивним і необтяжливим для підприємців. Малий і середній бізнес повинен мати можливість правильно організувати роботу в нових умовах», - додав він.

Крім того, в зв'язку з ростом захворюваності на коронавірус у світі український уряд розробляє регламент заборони на в'їзд в Україну іноземних громадян з країн, що потрапляють в «червону зону» епідемії, терміном на 30 днів. Ця заборона не торкнеться водіїв транзитного транспорту і представників гуманітарних місій.

Коронавірус в Україні

Всього 108415

Хворіють 53227

Одужали 52870

Померли 2318

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Нинішній карантин в Україні діє до 31 серпня. Країну розділили на чотири карантинних зони: червону, помаранчеву, жовту і зелену.