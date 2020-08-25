  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Уряд пропонує продовжити карантин до 1 листопада

    • Розсилка
    Уряд пропонує продовжити карантин до 1 листопада

    Президент вважає, що карантин повинен залишатися адаптивним і необтяжливим для підприємців

    Кабінет міністрів виступив з пропозицією продовжити карантин в Україні до 1 листопада.

    Про це йшлося під час селекторної наради з президентом Володимиром Зеленським.

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що за минулу добу в Україні було виявлено понад 1,6 тисячі нових хворих на коронавірус.

    Всього в Україні з початку пандемії кількість заражених перевищила 108 тисяч. Найбільш постраждалі сьогодні області - Чернівецька, Івано-Франківська, Харківська та Тернопільська.

    Зеленський підтримав необхідність вжиття превентивних заходів, зокрема, введення заборони на роботу нічних клубів і проведення концертів.

    «Але карантин повинен залишатися адаптивним і необтяжливим для підприємців. Малий і середній бізнес повинен мати можливість правильно організувати роботу в нових умовах», - додав він.

    Крім того, в зв'язку з ростом захворюваності на коронавірус у світі український уряд розробляє регламент заборони на в'їзд в Україну іноземних громадян з країн, що потрапляють в «червону зону» епідемії, терміном на 30 днів. Ця заборона не торкнеться водіїв транзитного транспорту і представників гуманітарних місій.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      108415
    • Хворіють
      53227
    • Одужали
      52870
    • Померли
      2318

    Нинішній карантин в Україні діє до 31 серпня. Країну розділили на чотири карантинних зони: червону, помаранчеву, жовту і зелену.

     

    президент карантин уряд Денис Шмигаль коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ