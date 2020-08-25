  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    МОЗ пояснив, як проходити медогляд школярам в умовах пандемії

    • Розсилка
    Зміни щодо медогляду МОЗ ухвалило через епідемію коронавірусу, щоб &laquo;у людей виникало менше незручностей&raquo; - Степанов - МОЗ пояснив, як проходити медогляд школярам в умовах пандемії
    Зміни щодо медогляду МОЗ ухвалило через епідемію коронавірусу, щоб «у людей виникало менше незручностей» - Степанов

    Лише учні 4 — 9 класів проходитимуть медогляд у великої кількості фахівців, решта школярів зможуть отримати довідку у сімейного лікаря - Степанов

    Цього навчального року лише учні 4 — 9 класів проходитимуть медогляд у великої кількості фахівців, решта школярів зможуть отримати довідку у сімейного лікаря. Про це на брифінгу 25 серпня розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Міністр зазначив, що такі зміни МОЗ ухвалило через епідемію коронавірусу, щоб «у людей виникало менше незручностей» і вже повідомило про них Міністерство освіти і науки.

    Як розповідав раніше на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко, для першокласників зберегли вимогу проходити медогляд перед початком навчального року.

    «Йдеться про отримання форми 086/о — за нею потрібно звернутися до сімейного лікаря (педіатра), з яким підписано декларацію. Він направить дитину до вузьких спеціалістів (за необхідності). Не обов'язково перед 1 вересня, але один раз на рік», - сказав Ляшко.

    Водночас головний санітарний лікар закликав місцеву владу та освітян виважено підходити до проведення медогляду цього року та запобігти скупченню людей в лікарнях на початку, або в кінці навчального року, коли зазвичай проводять медогляди. Він рекомендує розтягнути в часі цей процес, залежно від епідситуації в регіоні.

    Ляшко наголосив, що кожна дитина має пройти медогляд раз на рік.Щеплення також цього року не скасовували.

    У МОЗ батьків закликають перевірити календар щеплень своєї дитини, а також свій особистий і за необхідності вакцинуватися.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я оновило правила для навчання в школах під час пандемії.

    Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував тему для першого уроку у школах.

    Також навчальні заклади Києва розроблять чотири моделі роботи під час карантину.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      108415
    • Хворіють
      53227
    • Одужали
      52870
    • Померли
      2318

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок 25 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1658 людей, це на 141 людину менше, ніж учора (1 799). Одужали –  346 людей (вчора 289), померли – 25 (вчора 22). Загалом від початку пандемії одужали 52 870 українців,  померли – 2 318. Від початку пандемії захворіли 108 415 українців.


    Міністерство освіти і науки школа лікар Максим Степанов щеплення учні коронавірус Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ