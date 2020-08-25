МОЗ пояснив, як проходити медогляд школярам в умовах пандемії



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Зміни щодо медогляду МОЗ ухвалило через епідемію коронавірусу, щоб «у людей виникало менше незручностей» - Степанов

Лише учні 4 — 9 класів проходитимуть медогляд у великої кількості фахівців, решта школярів зможуть отримати довідку у сімейного лікаря - Степанов

Цього навчального року лише учні 4 — 9 класів проходитимуть медогляд у великої кількості фахівців, решта школярів зможуть отримати довідку у сімейного лікаря. Про це на брифінгу 25 серпня розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Міністр зазначив, що такі зміни МОЗ ухвалило через епідемію коронавірусу, щоб «у людей виникало менше незручностей» і вже повідомило про них Міністерство освіти і науки.

Як розповідав раніше на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко, для першокласників зберегли вимогу проходити медогляд перед початком навчального року.

«Йдеться про отримання форми 086/о — за нею потрібно звернутися до сімейного лікаря (педіатра), з яким підписано декларацію. Він направить дитину до вузьких спеціалістів (за необхідності). Не обов'язково перед 1 вересня, але один раз на рік», - сказав Ляшко.

Водночас головний санітарний лікар закликав місцеву владу та освітян виважено підходити до проведення медогляду цього року та запобігти скупченню людей в лікарнях на початку, або в кінці навчального року, коли зазвичай проводять медогляди. Він рекомендує розтягнути в часі цей процес, залежно від епідситуації в регіоні.

Ляшко наголосив, що кожна дитина має пройти медогляд раз на рік.Щеплення також цього року не скасовували.

У МОЗ батьків закликають перевірити календар щеплень своєї дитини, а також свій особистий і за необхідності вакцинуватися.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я оновило правила для навчання в школах під час пандемії.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував тему для першого уроку у школах.

Також навчальні заклади Києва розроблять чотири моделі роботи під час карантину.

Коронавірус в Україні

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Одужали 52870

Померли 2318

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 25 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1658 людей, це на 141 людину менше, ніж учора (1 799). Одужали – 346 людей (вчора 289), померли – 25 (вчора 22). Загалом від початку пандемії одужали 52 870 українців, померли – 2 318. Від початку пандемії захворіли 108 415 українців.



