У Чернівцях військові «злили» 8 млн грн за ремонт комунікацій неіснуючих будівель оборони



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Західне територіальне квартирно-експлуатаційне управління розірвало ряд договорів з будівництва будівель казарм у Чернівцях, оскільки підрядник не виконав своїх зобов'язань.

Винуватцями світить від 5 до 12 років позбавлення волі

Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у Хмельницькому, розслідує кримінальну справу за фактами розтрати бюджетних коштів під час будівництва казарм у Чернівцях (ч. 3 ст. 410 КК України).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Хмельницького міськрайонного суду від 14 червня.

За даними досудового розслідування, у 2018 році Міністерство оборони України виділило кошти на проведення ремонтно-будівельних робіт окремих об`єктів оборонної галузі. Розпорядником коштів на території Чернівецької області виступало Західне територіальне квартирно-експлуатаційне управління, яке минулого року провело ряд тендерів з будівництва будівель казарм поліпшеного планування №1, № 2 в/м № 20 і в/м № 3 у Чернівцях. Переможцем цих закупівель було визнано ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» (Київ).

При цьому, службові особи квартирно-експлуатаційне управління достеменно знали, що роботи за вищевказаними договорами не проводяться, щодо службових осіб ТОВ «Перша будівельно - монтажна група» зареєстровано ряд кримінальних проваджень. Однак у вересні 2018 року військові провели ряд закупівель з виконання будівельних робіт об`єктів комунікацій для неіснуючих будівель оборони загальною вартістю 8,16 млн грн. Це - реконструкція будівлі котельні № 3/69 (з влаштуванням димової труби), реконструкція внутрішньо майданчикових мереж теплопостачання в/м № 3, будівництво внутрішньомайданчикових мереж теплопостачання, військове містечко № 20.

Більше того, як зазначають слідчі, роботи на вказаних об`єктах проводились неякісно з використанням незареєстрованих найманих робітників, використовувались неякісні дешеві матеріали, однак, в актах виконаних робіт такі матеріали відображалися за значно вищими цінами, ніж фактичні.

За даними системи ProZorro, Західне територіальне квартирно-експлуатаційне управління розірвало договори щодо будівництва казарм з ТОВ «Перша будівельно - монтажна група», зазначивши, що підрядна організація не виконала своїх зобов'язань.

За інформацією бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, ТОВ «Перша будівельно - монтажна група» створено у жовтні 2015 року мешканцем Кропивницького Дмитром Рябухіним. Розмір статутного капіталу підприємства становить 15 тис. грн.