У Чорне море увійшов ракетний есмінець США
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USS Ross — один з есмінців, з яких завдали удар крилатими ракетами «Томагавк» по сирійському аеродрому Шайрат
Про це йдеться в Twitter-акаунті Yoruk Isіk, який повідомляє про пересування військових кораблів.
USS Ross — один з есмінців, з яких 7 квітня 2017 року США завдали удар крилатими ракетами «Томагавк» по сирійському аеродрому Шайрат. Тоді були випущені 59 ракет.
.@USNavy boosts the BlackSea patrols amid tensions in the region: #FWDdeployed to Rota & on its 6th patrol in support of regional allies, Arleigh Burke-class AEGIS guided missile @USNavyEurope destroyer USS Ross DDG71 transits BlackSea-bound Bosphorus in the dark #steadypresence pic.twitter.com/1mMs6V7kWU— Yörük Işık (@YorukIsik) 16 лютого 2018 р.
Удар був нанесений по базі, з якої, за інформацією американської розвідки, війська Асада організовували атаки з використанням хімічної зброї, включаючи бомбардування Ідліб, при якій загинули понад 80 осіб.