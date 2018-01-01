У Чорне море увійшов ракетний есмінець США

USS Ross — один з есмінців, з яких завдали удар крилатими ракетами «Томагавк» по сирійському аеродрому Шайрат

Ракетний есмінець ВМС США USS Ross увійшов в акваторію Чорного моря для підтримки союзників.

Про це йдеться в Twitter-акаунті Yoruk Isіk, який повідомляє про пересування військових кораблів.

USS Ross — один з есмінців, з яких 7 квітня 2017 року США завдали удар крилатими ракетами «Томагавк» по сирійському аеродрому Шайрат. Тоді були випущені 59 ракет.

.@USNavy boosts the BlackSea patrols amid tensions in the region: #FWDdeployed to Rota & on its 6th patrol in support of regional allies, Arleigh Burke-class AEGIS guided missile @USNavyEurope destroyer USS Ross DDG71 transits BlackSea-bound Bosphorus in the dark #steadypresence pic.twitter.com/1mMs6V7kWU — Yörük Işık (@YorukIsik) 16 лютого 2018 р.

Удар був нанесений по базі, з якої, за інформацією американської розвідки, війська Асада організовували атаки з використанням хімічної зброї, включаючи бомбардування Ідліб, при якій загинули понад 80 осіб.