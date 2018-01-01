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    У Чорне море увійшов ракетний есмінець США

    USS Ross — один з есмінців, з яких завдали удар крилатими ракетами «Томагавк» по сирійському аеродрому Шайрат
    Ракетний есмінець ВМС США USS Ross увійшов в акваторію Чорного моря для підтримки союзників. Про це йдеться в Twitter-акаунті Yoruk Isіk, який повідомляє про пересування військових кораблів. USS Ross — один з есмінців, з яких 7 квітня 2017 року США завдали удар крилатими ракетами «Томагавк» по сирійському аеродрому
    • Сьогодні, 04:47
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    USS Ross — один з есмінців, з яких завдали удар крилатими ракетами «Томагавк» по сирійському аеродрому Шайрат

    Ракетний есмінець ВМС США USS Ross увійшов в акваторію Чорного моря для підтримки союзників.

    Про це йдеться в Twitter-акаунті Yoruk Isіk, який повідомляє про пересування військових кораблів.

    USS Ross — один з есмінців, з яких 7 квітня 2017 року США завдали удар крилатими ракетами «Томагавк» по сирійському аеродрому Шайрат. Тоді були випущені 59 ракет.

    Удар був нанесений по базі, з якої, за інформацією американської розвідки, війська Асада організовували атаки з використанням хімічної зброї, включаючи бомбардування Ідліб, при якій загинули понад 80 осіб.

    Чорне море США корабель
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