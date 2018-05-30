У Данії діти мігрантів обов’язково вивчатимуть основи демократії і християнства

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Урок у датській школі

У випадку відмови брати участь в ініціативи держава може заблокувати соціальну допомогу на дітей

Представники уряду Данії заявили про наміри почати примусове вивчення дітьми мігрантів основ демократії, християнства і рівності. Мова йде про жителів так званих гетто, де сконцентровані вихідці із Близького Сходу. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Відповідно до нової ініціативи діти мігрантів повинні будуть навчатися протягом 25 годин на тиждень для пришвидшення процесу їх інтеграції в соціально-економічний і культурний простір країни. При цьому відвідування освітніх закладів буде обов’язковим, починаючи із одного року.

Головною ціллю ініціативи є вивчення мови і базових соціальних навичок. Проте обов’язкове навчання має виховувати в дітей мігрантів розуміння традицій Данії, в тому числі важливість християнських свят як Різдво і Великдень. У випадку відмови батьків відправляти дітей для участі в освітній ініціативі вони можуть втратити соціальну допомогу на дітей. Мігранти із неєвропейських країн складають 8,7% із 5,7 млн. населення країни. Проте кількість мігрантів із Близького Сходу в гетто країни складає 66,5%. Данія є єдиною західною країною, яка використовує слово гетто для характеристики компактного проживання меншин.