Російські хакери планують зламати праві аналітичні центри США - Microsoft



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За спробами нових атак може стояти ГРУ Міноборони РФ

Компанія Microsoft повідомила про те, що виявила 6 нових доменів створених угрупованням Fancy Bear, яке може бути зв’язане із ГРУ Міноборони РФ. Про це повідомляє видання The New York Times.

Нові сторінки мали імітувати сайти Міжнародного республіканського інституту, Інституту Хадсона і сайти структур Сенату. На сьогодні не можна сказати чи дані домени використовувалися для кібератак. Проте саме по такого алгоритму відбувалися події в США в 2016 році і в Франції в 2017 році.

Інститут Хадсона відомий своїми проектами щодо хабарництва в РФ. Зі свого боку Міжнародний республіканський інститут, який отримує фінансування Державного департаменту США, більше 25 років працює над питаннями поширення демократії в світі.