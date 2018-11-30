У Держдепі прокоментували скасування зустрічі Трампа та Путіна



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Трамп і Путін не зустрінуться на саміті Великої двадцятки Фото: EPA/UPG

Якщо Росія не звільнить українські кораблі та моряків ВМС України, то країні може загрожувати ізоляція

Заступник керівника прес-служби Держдепартаменту Роберт Палладіно заявив, що рішенням про скасування зустрічі президента США Дональда Трампа та його російського колеги Володимира Путіна адміністрація президента хотіла «послати РФ потужний і ясний сигнал».

Про це повідомляється на сайті Держдепу.

Він зазначив, що якщо Росія не звільнить українські кораблі та моряків ВМС України, то країні може загрожувати ізоляція.

«Щодо того, що ми добиваємося: твіти президента з цього питання були абсолютно зрозумілі: це повернення українських моряків і кораблів. Москві було направлено потужне повідомлення», - заявив Палладіно.

Він нагадав, що міжнародні партнери США солідарно відреагували на інцидент у Керченській протоці.

«Ми та наші європейські партнери з НАТО, ОБСЄ, Європейського Союзу виступили з сильними заявами. Відбулися надзвичайні сесії. Є об'єднання опозиції і рішуче засудження за агресію, яку ми спостерігали», - заявив Палладіно.

29 листопада Трамп заявив, що скасував зустріч із Путіним на полях саміту «Групи 20» в Аргентині, який відбудеться 30 листопада і 1 грудня. Американський президент пояснив своє рішення захопленням українських моряків російськими прикордонниками.

Як відомо, саміт G-20 пройде в Буенос-Айресі з 30 листопада по 1 грудня.

Нагадаємо, в інтерв'ю газеті The Washington Post Трамп заявив, що може скасувати зустріч з Путіним на полях саміту G20 в Аргентині через конфлікт в Азовському морі.

Раніше повідомлялося, що Конгрес США закликає Трампа негайно вплинути на Путіна.

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео пообіцяв Україні військову допомогу для захисту українського суверенітету у зв'язку з діями Росії в Азовському морі.