Медведєв не відпустив Лаврова на саміт G20

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Росію на саміті представить заступник міністра

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров скасував візити до Аргентини і на Кубу через заходи по лінії сформованого уряду. Про це повідомили в МЗС РФ, зазначивши, що на зустрічі глав «Великої двадцятки» Росія буде представлена на рівні заступника міністра.

«У зв'язку з серією заходів по лінії сформованого уряду візити міністра закордонних справ в Аргентину і на Кубу в заплановані дні не відбудуться», - інформували в дипвідомстві.

У п'ятницю прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв представив президенту Володимиру Путіну кандидатури в новий кабмін, які глава держави підтримав. Перше засідання нового уряду відбудеться на початку наступного тижня до відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, який почне свою роботу 24 травня.

Раніше посол Аргентини в РФ Рікардо Лагоріо повідомив, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на полях саміту міністрів «двадцятки» в Аргентині планував провести зустрічі з президентом країни Маурісіо Макрі і главою МЗС країни Хорхе Форі.

Нагадаємо, у Торонто (Канада) пройшов сніданок міністрів іноземних справ країн Великої сімки за участю українського глави МЗС Павла Клімкіна.

Джерело: ТАСС