У Держдепі розкрили деталі візиту Помпео в Україну



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Державний секретар США Майк Помпео прибуде до Києва 30 січня

Візит Помпео до України є частиною його закордонних подорожей, які почнуться з 29 січня й триватимуть до 4 лютого

Державний секретар США Майк Помпео прибуде до Києва 30 січня в межах запланованої поїздки до п'ятьох країн.

Про це йдеться в заяві речниці Держдепартаменту США Морґан Ортаґус.

Помпео прибуде 30 січня, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, главою МЗС Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком «для підкреслення підтримки США суверенітету й територіальної цілісності України».

Окрім того, держсекретар США візьме участь у церемонії вшанування пам'яті жертв війни на Донбасі в Михайлівському соборі.

Візит Помпео до України є частиною його закордонних подорожей, які почнуться з 29 січня й триватимуть до 4 лютого. Планується, що держсекретар відвідає також Велику Британію, Білорусь, Казахстан і Узбекистан.

Раніше цього тижня держсекретар Майкл Помпео заявив, що політика США щодо України лишилася незмінною: Вашингтон, як і раніше підтримує Києв в боротьбі з корупцією.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео повідомляв, що 2020 року відвідає Україну. Однак жодних подробиць і дату свого візиту глава американського Держдепу не повідомив.

Пізніше в держдепартаменті США підтвердили інформацію про те, що Майк Помпео відвідає Україну. Його візит був запланований на 3 і 4 січня.

Згодом стало відомо, що візит Майка Помпео перенесено.

У держдепартаменті США пояснили, що перенесення зарубіжного туру держсекретаря Майка Помпео пов’язане з атакою на американське посольство в Іраку.