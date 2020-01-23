Помпео запевняє, що США не змінили своєї політики щодо України



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Державний секретар США Майкл Помпео

Держсекретар США заперечує, що адвокат Трампа Руді Джуліані курував тіньову зовнішню політику щодо України

Держсекретар Майкл Помпео заявив, що політика США щодо України лишилася незмінною: Вашингтон, як і раніше підтримує Києв в боротьбі з корупцією.

Про це Помпео заявив в інтерв'ю Bloomberg.

«Зовнішня політика, яку ми проводили тоді – це така ж зовнішня політика, яку ми проводимо сьогодні», - сказав Помпео, коли його запитали про роль Руді Джуліані в американській політиці щодо України.

Він заперечує, що особистий адвокат президента Дональда Трампа Руді Джуліані курував тіньову зовнішню політику щодо України.

«Президент Трамп зробив кроки, щоб протистояти Росії, які президент Обама відмовився здійснити», - зазначив Помпео.

Він також висловив думку, що «Україна знаходиться на межі демократії і тиранії в самій східній частині Європи».

До слова, Білий дім опублікував документи про блокування військової допомоги Україні.

Раніше держсекретар США Майк Помпео повідомив, що 2020 року відвідає Україну. Однак жодних подробиць і дату свого візиту глава американського Держдепу не повідомив.

Пізніше в держдепартаменті США підтвердили інформацію про те, що Майк Помпео відвідає Україну. Його візит був запланований на 3 і 4 січня.

Згодом стало відомо, що візит Майка Помпео перенесено.

У держдепартаменті США пояснили, що перенесення зарубіжного туру держсекретаря Майка Помпео пов’язане з атакою на американське посольство в Іраку.

За інформацією ЗМІ, Помпео відвідає Україну з офіційним візитом наприкінці січня 2020 року.