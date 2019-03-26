ЗМІ: Українські вибори лякають Захід



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«Немає жодного кандидата, якому б спокійно можна було сказати: «Так», - ЗМІ

«Ми точно знаємо, що отримаємо з Порошенком. Нам здається, що ми знаємо, що буде з Тимошенко. Щодо Зеленського - то ми не маємо жодного уявлення», - дипломати

Європейські дипломати з Брюсселя та Києва висловили занепокоєння трійкою лідерів президентських перегонів в Україні. Про це йдеться в статті агенції Reuters «Непередбачувані вибори змусили друзів України насторожитися».

Зазначається, що у матеріалі йдеться про чинного президента Петра Порошенка, народного депутата Юлію Тимошенко та артиста Володимира Зеленського, які є лідерами соціологічних опитувань, - артиста і продюсера Володимира Зеленського,

«Ми точно знаємо, що отримаємо з Порошенком. Нам здається, що ми знаємо, що буде з Тимошенко. Щодо Зеленського - то ми не маємо жодного уявлення», - коментують ситуацію дипломати.

«У них усіх є вади. Немає жодного кандидата, якому б спокійно можна було сказати: «Так», - йдеться у матеріалі.

Також занепокоєння дипломатів викликає те, що надто щільні результати виборів можуть викликати взаємні звинувачення про шахраювання і, можливо, протести.

Лякає Захід і те, що майбутній український президент може виявитися поганим реформатором або схилити баланс сил на користь Росії, поставивши під загрозу міжнародні програми фінансування і зв’язки з Євросоюзом, що погодився на безвіз для українців.

«Дуже важливо, щоб наступний президент продовжував реформи, тому що Європа інвестувала в них так багато», - наголошують дипломати.

Водночас західні друзі України бачать і позитивний момент. На їхню думку, вибори в Україні, на відміну від РФ, стали справжнім змаганням претендентів за найвищу державну посаду.