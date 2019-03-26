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    Глава ЦВК Білорусі приїде в Україну спостерігати за виборами президента

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    Лідія Єрмошина очолює ЦВК Білорусі з 1996 року&nbsp; - Глава ЦВК Білорусі приїде в Україну спостерігати за виборами президента
    Лідія Єрмошина очолює ЦВК Білорусі з 1996 року 

    Глава білоруського Центрвиборчкому отримала відповідне запрошення від українських колег

    Голова Центрвиборчкому Білорусі Лідія Єрмошина і представник нижньої палати білоруського парламенту приїдуть спостерігати за виборами президента України.

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Захід».

    Глава білоруського Центрвиборчкому раніше отримала відповідне запрошення від українських колег.

    «Участь у міжнародному спостереженні за виборами президента України в складі місії спостерігачів від Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співпраці в Європі (ПА ОБСЄ) прийме депутат Палати представників Анна Старовойтова», – повідомили агентству в прес-службі нижньої палати.

    Білоруський парламентарій буде перебувати в Україні в складі міжнародної місії з 29 березня по 1 квітня.

    Як відомо, ЦВК завершила реєстрацію спостерігачів на виборах президента.

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    Зауважимо, що для зміни місця голосування на виборах президента України заяву необхідно подати не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування, тобто до 25 березня 2019 року включно. 

    Нагадаємо, з п’ятниці, 22 березня, виборці почали отримувати запрошення для участі у президентських виборах.

    Також зазначимо, що Центральна виборча комісія на виборах 2019 відмовила у реєстрації 24 офіційним спостерігачам від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, які мають громадянство РФ.

    Раніше повідомлялось, що Українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см. 

    До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут
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