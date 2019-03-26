Глава ЦВК Білорусі приїде в Україну спостерігати за виборами президента



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідія Єрмошина очолює ЦВК Білорусі з 1996 року

Глава білоруського Центрвиборчкому отримала відповідне запрошення від українських колег

Голова Центрвиборчкому Білорусі Лідія Єрмошина і представник нижньої палати білоруського парламенту приїдуть спостерігати за виборами президента України.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Захід».

Глава білоруського Центрвиборчкому раніше отримала відповідне запрошення від українських колег.

«Участь у міжнародному спостереженні за виборами президента України в складі місії спостерігачів від Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співпраці в Європі (ПА ОБСЄ) прийме депутат Палати представників Анна Старовойтова», – повідомили агентству в прес-службі нижньої палати.

Білоруський парламентарій буде перебувати в Україні в складі міжнародної місії з 29 березня по 1 квітня.

Як відомо, ЦВК завершила реєстрацію спостерігачів на виборах президента.

Зауважимо, що для зміни місця голосування на виборах президента України заяву необхідно подати не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування, тобто до 25 березня 2019 року включно.

Нагадаємо, з п’ятниці, 22 березня, виборці почали отримувати запрошення для участі у президентських виборах.

Також зазначимо, що Центральна виборча комісія на виборах 2019 відмовила у реєстрації 24 офіційним спостерігачам від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, які мають громадянство РФ.

Раніше повідомлялось, що Українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.