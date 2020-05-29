У дев'ятьох військових на Рівненському полігоні підтвердили коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У дев'ятьох військових на Рівненському полігоні підтвердили коронавірус

Симптоми, які б вказували на хворобу у військовослужбовців були відсутні

У дев'ятьох військовослужбовців на Рівненському полігоні підтвердили Covid-19.

Про це повідомив пресофіцер 44-ї окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа.

«У 9-х військовослужбовців підтвердились підозри на коронавірус. Зараз вони перебувають в Рівненському госпіталі, стан здоров'я задовільний», - сказав Кульпа.

За його словами, підозру на коронавірус було виявлено під час планового ПЛР-тестування на полігоні ще 24 травня. Тоді тести у декількох військовослужбовців показали позитивний результат, тому було рекомендовано розмістити їх в медичний ізолятор, а згодом направити на дообстеження у Рівненський шпиталь.

Симптоми, які б вказували на хворобу у військовослужбовців були відсутні, температура тіла не перевищувала норми, а стан здоров’я не викликав стурбованості, однак сьогодні додаткове обстеження таки виявило коронавірус.

Як проінформував Кульпа, решта особового складу, який знаходиться на полігоні, перебуває на обсервації та виконує рекомендації медиків щодо недопущення поширення хвороби.

Водночас, у пункті постійної дислокації в Тернополі, хворих на гостру респіраторну хворобу Covid-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 немає. Там також вживаються профілактичні заходи.

Коронавірус в Україні

Всього 22382

Хворіють 13274

Одужали 8439

Померли 669

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, станом на ранок 27 травня в Україні зафіксовано 21905 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразилась 321 людина. Від початку пандемії в Україні померли 658 людини, зокрема 14 людей за добу. Кількість одужалих від хвороби сягнула вже 7 995 осіб, зокрема 420 випадків за добу.